Inés Ballester regresa a la televisión tras ‘Cine de Barrio’ con un programa producido por Ana Rosa

Inés Ballester tiene nuevo trabajo después de la decisión de RTVE de cambiar el mítico Cine de Barrio y emitirlo en La 2 sin presentadora. Ahora, la veterana periodista se pondrá al frente de un nuevo formato producido por Unicorn Content (empresa propiedad de Ana Rosa Quintana) que se llama Historias de la Peluquería y supone la primera coproducción entre las cadenas autonómicas À Punt y Telemadrid. El estreno está previsto para el jueves 20 de agosto a las 23.15 horas en À Punt.

En España existe una peluquería por cada 900 habitantes, lo que convierte a nuestro país en el país de la Unión Europea con mayor número de salones por habitante. Las peluquerías son mucho más que espacios dedicados a la imagen: son lugares de encuentro, transformación y confidencias, donde cada cliente llega con una historia propia.

Con esta premisa nace Historias de la Peluquería, un nuevo factual que supone la primera coproducción entre À Punt y Telemadrid, producido por Unicorn Content. El formato se adentra en el día a día de cuatro salones: dos en la Comunitat Valenciana —Zaira Luna, en Torrent, y Disorder, en el centro de Valencia— y dos en la Comunidad de Madrid —la peluquería de autor de Leonor Villaverde, en Guzmán el Bueno, y Sauvage, en el barrio de El Pilar—.

Al frente de estos espacios se encuentran profesionales carismáticos que, además de transformar la imagen de sus clientes, se convierten en confidentes y acompañantes emocionales. Porque cada persona que cruza la puerta de una peluquería y toma asiento tiene algo que contar.

Prepararse para una boda o un evento especial, afrontar una entrevista de trabajo, relajarse tras una jornada intensa, arreglarse para una cita a ciegas o, simplemente, cortar las puntas o renovar las mechas son algunos de los motivos que llevarán a nuestros protagonistas a visitar sus salones de confianza. Allí estarán nuestras cámaras para capturar, con cercanía y autenticidad, las historias que nacen frente al espejo.

Con un tono cercano, humano y lleno de verdad, Historias de la Peluquería convierte un gesto cotidiano —sentarse frente al espejo— en una ventana privilegiada a las emociones, los cambios y los momentos decisivos de la vida. El formato combina autenticidad, humor y sensibilidad para conectar con el espectador desde la identificación y la empatía, ofreciendo un retrato coral de nuestra sociedad a través de un escenario reconocible y universal. Un espacio donde cada corte de pelo es también el comienzo de una nueva historia.

El primer programa mostrará historias como la de Niobe y Tere, abuela y nieta que demuestran que la edad no entiende de modas; Dani, un joven de melena larga que se enfrenta a las tijeras; o Yaiza, que después de superar un cáncer recupera su pelo y su sonrisa.