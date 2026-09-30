Las chinches de cama llegan en otoño, pero podemos mantenerlas alejadas con algunos métodos caseros y sencillos

Cuando llega el frío, algunas chinches buscan refugio en el interior de las viviendas para protegerse de las bajas temperaturas. Según el medio Boon, la chinche verde y la chinche jaspeada asiática comienzan a entrar especialmente durante septiembre y octubre, aprovechando ventanas, puertas y pequeñas aberturas. Aunque no representan un peligro para las personas ni para los animales, pueden convertirse en una presencia muy molesta cuando aparecen en grandes cantidades. El problema no siempre está relacionado con la limpieza: estos insectos buscan espacios estrechos y protegidos donde permanecer hasta que mejoren las condiciones del exterior. Por eso, prevenir su entrada resulta fundamental.

La estrategia depende también del tipo de chinche. Las recomendaciones de Nébih para Boon se centran en las chinches que buscan refugio en las casas durante el otoño, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ofrece medidas específicas para las de cama. En ambos casos, recurrir inmediatamente a un insecticida no es necesariamente la respuesta más eficaz. La prevención, la eliminación cuidadosa de los ejemplares y el control de los posibles escondites forman parte de una actuación más completa. Además, algunas soluciones caseras muy populares no garantizan resultados y pueden hacer que el problema persista si no se localizan y cierran los puntos de entrada.

¿Cómo evitar que las chinches entren en casa?

Según Nébih, conviene revisar minuciosamente los marcos de puertas y ventanas, los cajones de las persianas, los huecos próximos a las cornisas y las zonas por donde atraviesan cables o tuberías. Las pequeñas grietas pueden sellarse con masilla, mientras que las tiras de estanqueidad ayudan a cerrar el espacio inferior de las puertas.

Las mosquiteras también deben mantenerse en buen estado. Una abertura pequeña puede bastar para facilitar el acceso. Los marcos de las persianas merecen especial atención porque ofrecen espacios estrechos y protegidos donde estos insectos pueden esconderse.

¿Qué hacer si ya hay chinches en casa?

Si aparecen uno o dos ejemplares, Nébih recomienda recogerlos utilizando guantes de goma. Aplastarlos no es una buena idea, ya que las chinches pueden liberar una secreción de olor intenso cuando se sienten amenazadas. Otra posibilidad es utilizar una aspiradora, pero el depósito o la bolsa deben vaciarse cuanto antes después de recoger los insectos.

También puede emplearse agua con jabón para platos: los ejemplares recogidos se introducen en ella en lugar de aplastarlos. En cambio, remedios como el vinagre, la menta, la lavanda, el ajo o diferentes aceites esenciales son populares, pero no deben considerarse métodos garantizados. Nébih señala, además, que los insecticidas domésticos no resultan realmente eficaces contra estas chinches.

¿Cómo controlar las chinches de cama?

Cuando se trata de chinches de cama, la EPA recomienda un enfoque de control integrado de plagas. Antes de utilizar productos pesticidas, aconseja reducir los escondites y mantener la vivienda ordenada.

«Los colchones y somieres pueden protegerse con fundas especiales diseñadas y probadas contra estos insectos, que deben mantenerse durante un año sin roturas», mencionan los expertos.

La ropa de cama, las mantas, las colchas y las prendas que hayan estado en contacto con el suelo deben lavarse y secarse regularmente. La cesta de la ropa sucia también puede convertirse en un escondite, por lo que conviene limpiarla durante el proceso.

La EPA advierte que el congelamiento casero no constituye un método seguro en todos los casos. Aunque las temperaturas suficientemente bajas pueden matar a las chinches, deben mantenerse durante un periodo prolongado.

«Del mismo modo, aumentar la calefacción de una vivienda no basta para eliminarlas: los tratamientos térmicos eficaces requieren equipos especiales y temperaturas elevadas», comentan los especialistas.

¿Cómo prevenir las chinches durante viajes y mudanzas?

La Universidad de Minnesota aconseja no introducir en casa muebles, colchones, somieres o estructuras de cama encontrados en la calle. Los muebles usados o alquilados deben revisarse cuidadosamente antes de entrar en la vivienda.

Durante los viajes, conviene inspeccionar la habitación del hotel, especialmente la ropa de cama, los muebles y las zonas destinadas al equipaje. Las maletas deben mantenerse alejadas de la cama y revisarse antes de volver.

Las mochilas, bolsos y carteras tampoco deberían colocarse sobre camas, sofás u otros lugares destinados al descanso. Si existe sospecha de contacto con chinches, la Universidad de Minnesota recomienda lavar y secar la ropa inmediatamente, utilizando la temperatura más alta que permita el tejido, o mantenerla dentro de una bolsa de plástico cerrada hasta poder hacerlo.

En definitiva, la prevención y la intervención cuidadosa son las herramientas principales. Sellar accesos, eliminar escondites, revisar objetos y actuar con métodos adecuados permite reducir las posibilidades de una infestación.

Ante un problema persistente, especialmente cuando se trata de chinches de cama, conviene recurrir a un tratamiento profesional y seguir las indicaciones específicas de los productos autorizados. Así se evita depender de remedios improvisados y se aborda el problema de forma segura y ordenada.