Rosa Benito explota contra Belén Esteban en ‘Supervivientes All Stars 3’: «Me repugna hablar de ella»

El pasado viernes, Belén Esteban dio una entrevista en ¡De viernes! que consiguió más de un 18 % de cuota de pantalla. La de Paracuellos ha vuelto a ser el centro de atención de Mediaset España tras 3 años de veto y, por ello, en la gala de Supervivientes All Star 3, la ex colaboradora de Sálvame ha vuelto a ser polémica tras las duras palabras que le han dedicado Rosa Benito y Víctor Janeiro.

Belén Esteban triunfó en su regreso a Telecinco criticando, principalmente, al padre de su hija, Jesulín de Ubrique, y a Juls Janeiro (hija del torero), quien la ha estado atacando durante los últimos meses.

Tras alcanzar un éxito de audiencia impresionante, Telecinco ha decidido explotar la figura de Belén en el resto de sus programas. Por ello, este martes, gran parte de la escaleta de Supervivientes All Stars 3 estuvo centrada en Esteban gracias a la participación en el reality de Víctor Janeiro (hermano de Jesulín y tío de Juls) y Rosa Benito (ex amiga íntima de Belén cuando trabajaron juntas en Sálvame).

Rosa Benito sobre Belén Esteban: «Me repugna»

«Nosotras éramos muy amigas y me hizo daño porque tocó a mi hija. Igual que no se puede hablar de su hija, de la mía tampoco. Ella (Belén) tenía muchos palmeros. Me repugna hablar de ella. Es envidiosa, lo peor que puede tener un ser humano», ha dicho Rosa Benito cuando sus compañeros le han preguntado sobre su relación con la de San Blas.

Tras ver estas imágenes, Jorge Javier Vázquez, en el plató, le ha preguntado a la hija de Rosa, Chayo Mohedano, sobre este asunto y ésta ha respondido tajante: «Antes se la había que haber quitado de en medio. Mucho antes. Y tú también». El presentador ha respondido: «No, a mí dejadme aparte de esta historia». Ante esto, Mohedano ha dicho: “No sé cómo mi madre no vio antes cómo era y su actitud, pero yo sí lo vi».

Jorge Javier ha aclarado que: «Yo he vivido cómo Belén ha querido mucho a tu madre y cómo la ha defendido fuera del plató», a lo que Chayo ha contestado: “Y mi madre también».