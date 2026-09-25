Belén Esteban vuelve a Telecinco y lanza una pulla a Juls Janeiro: «Me hace gracia, es como la Kim Kardashian de Ubrique»

La historia de la televisión escribe una nueva página en su libro. Belén Esteban vuelve a Mediaset. Tres años después del final de Sálvame y de su salida de la cadena, la de San Blas regresa a la que durante tantos años fue su casa televisiva. Lo hace en un momento especialmente mediático y con mucho que contar. Desde que abandonó las tardes de Telecinco, la vida profesional de la ‘princesa del pueblo’ ha dado varias vueltas: pasó por otra cadena con un formato similar al que había protagonizado durante años y posteriormente aterrizó en TVE. Después de esta etapa, las redes sociales, la publicidad y sus diferentes compromisos profesionales se convirtieron en su principal ventana al público. Ahora, vuelve a Mediaset y habla de uno de los asuntos que más ha dado que hablar durante las últimas semanas: su guerra con Juls Janeiro y, sobre todo, la situación de su hija Andrea Janeiro.

La salida de Belén Esteban de Mediaset marcó el final de una etapa televisiva que parecía difícil de repetir. Antes de confirmarse este regreso, la de San Blas llegó a reconocer que «creo que la televisión ya no me quiere». Sin embargo, el conflicto que ha protagonizado durante las últimas semanas con Juls Janeiro ha terminado devolviéndola a un plató. Un cruce de declaraciones que comenzó este verano a raíz de una publicación de Belén en redes sociales y que ha ido creciendo con las respuestas de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Según ha avanzado el propio programa, Belén Esteban se convierte en la gran protagonista de ¡De Viernes! y llega dispuesta a abordar todos los frentes que han marcado su actualidad. Pero hay uno especialmente delicado: Andrea Janeiro. La joven siempre ha querido mantenerse alejada de la exposición pública y, precisamente por eso, Belén deja claro que esta vez cuenta con su autorización para hablar de ella. La entrevista, además, llega después de semanas en las que Juls ha puesto sobre la mesa una versión de una historia familiar que, hasta ahora, había estado contada principalmente desde el lado de Belén.

En el comienzo de la entrevista, Esteban ya empieza fuerte. Mientras las cámaras la acompañan en la puerta de su casa, recuerda uno de los asuntos sobre los que lleva años pronunciándose: «Mi hija ha tenido la falta de su padre». A su vez, deja claro que Andrea le ha dado autorización para hablar sobre ella. Ya en el coche, Belén cambia el tono y lanza una frase que resume el momento que está viviendo: «Ya está bien de callarse». También reconoce que nunca pensó que tendría que volver a hablar públicamente de esta historia más de dos décadas después: «No pensaba que esto iba a llegar a pasar».

Esta es una de las primeras ocasiones en las que Belén Esteban habla de forma tan abierta sobre Andrea Janeiro y, durante la entrevista, insiste en que lo hace con su permiso. Aunque su hija continúa viviendo en el extranjero y permanece alejada de los focos, Belén recuerda que las redes sociales hacen imposible mantenerse completamente al margen de lo que se dice. En este sentido, asegura que su hija «está harta de escuchar que no ha habido ausencias» y añade que también está «harta de ver las mentiras que se están contando». Terelu Campos, que asegura conocer a Andrea en la intimidad, también interviene para poner el foco en la decisión de la joven: «Conozco a Andrea Janeiro en la intimidad y, para que haga esto, tiene que estar muy harta de todo lo que ha visto».

Belén Esteban entra de lleno en la guerra con Juls Janeiro

Llega entonces uno de los momentos más esperados de la entrevista. Belén Esteban ve varios vídeos de Juls Janeiro y, pese a todo lo ocurrido durante las últimas semanas, comienza rebajando el tono: «Yo no voy a ir en contra de ti. Aunque digas de mí, no voy a entrar». Incluso reconoce que la joven le hace gracia y tira de ironía para definirla: «Me hace gracia, es dicharachera y es la Kim Kardashian de Ubrique».

Pero la conversación cambia cuando aparece sobre la mesa el término que hizo saltar por los aires la relación entre ambas: nepo baby. Belén vuelve a referirse a Jesulín de Ubrique como «el hombre invisible», en referencia a la ausencia que, según sostiene, ha existido en la vida de Andrea. La de San Blas no se queda ahí y explica su visión sobre el lugar de Juls dentro del foco mediático: «He tenido una relación con el hombre fantasma y tuve una hija. Ella está ahí por ser una nepo baby».

Belén también pone como ejemplo a Terelu Campos para defender que ser hija de alguien conocido no determina la capacidad profesional de una persona. Una respuesta que llega después de que Juls Janeiro acusara a la de San Blas de haber vivido durante años a la sombra de su padre y llegara a definirla como «la sombra de Jesulín de Ubrique». La respuesta de Belén es inmediata y cambia por completo el sentido de la frase: «El que ha sido una sombra es él con su hija».

La entrevista entra entonces en un terreno todavía más delicado: la relación entre Andrea Janeiro y Juls. Belén Esteban confirma que las dos hermanas no tienen relación y relata incluso un episodio en el que Andrea llegó a hablar con su padre a raíz de un conflicto entre ellas. Sin entrar en todos los detalles, la de San Blas sí deja una frase especialmente contundente sobre la postura que, según su versión, tomó Jesulín: «Este tomó partido y no con mi hija». Mediaset también ha avanzado que Belén hablará de esta falta de relación entre las dos hermanas durante su entrevista.

Durante mucho tiempo, Belén Esteban ha optado por guardar silencio sobre determinados aspectos de su historia familiar y, especialmente, sobre todo aquello que pudiera afectar a Andrea Janeiro. Ahora, tres años después de abandonar Mediaset, ha vuelto a sentarse en un plató y lo ha hecho para hablar precisamente de aquello que durante años había protegido. No es el regreso de Belén Esteban, va más allá. Es Andrea Janeiro hablando a través de su madre.