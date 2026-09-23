Así es la casa de pueblo de Sara Carbonero en Toledo: 400 metros cuadrados, objetos antiguos y una decoración muy personal

Sara Carbonero mantiene desde hace años un vínculo especial con Corral de Almaguer, el municipio toledano en el que nació y al que continúa regresando siempre que necesita reencontrarse con sus raíces. La periodista encontró allí un refugio alejado del ritmo de las grandes ciudades, una vivienda de más de 400 metros cuadrados que reformó para convertirla en un espacio muy personal.

La casa, situada muy cerca de la plaza mayor del pueblo, combina elementos tradicionales de la arquitectura manchega con una decoración en la que predominan la madera, los tonos neutros, las fibras naturales y numerosos objetos con historia. A través de sus redes sociales, Carbonero ha permitido conocer algunos de sus rincones más especiales.

Una casa ligada a sus raíces

Sara Carbonero abandonó Corral de Almaguer durante su adolescencia, pero nunca llegó a desvincularse por completo de la localidad. Su familia continuó residiendo allí y, con el paso de los años, la periodista ha mantenido una relación estrecha con el municipio en el que pasó buena parte de su infancia.

El regreso adquirió una nueva dimensión en 2016, cuando decidió comprar una vivienda propia en el centro de la localidad. Por entonces, Sara ya había alcanzado una notable popularidad como periodista y estaba casada con Iker Casillas. La adquisición supuso para ella la posibilidad de disponer de un espacio propio en el lugar donde había crecido.

La vivienda cuenta con más de 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, además de un patio y un garaje. Tras la reforma, la casa adquirió una personalidad muy definida, marcada por la combinación de elementos rústicos y soluciones decorativas más contemporáneas.

Una fachada de inspiración manchega

Desde el exterior, la casa mantiene una estética coherente con la arquitectura tradicional de Corral de Almaguer. La fachada, en un característico tono verde, encaja con los balcones y grandes ventanales de inspiración rústica, mientras que sus diferentes accesos permiten apreciar la amplitud de una vivienda concebida para disfrutarla durante largas estancias.

La periodista ha mostrado en diferentes ocasiones algunos detalles de la vivienda, aunque siempre manteniendo una cierta distancia respecto a su intimidad. No obstante, sus publicaciones permiten hacerse una idea bastante precisa del estilo que ha elegido para este refugio.

En el interior predominan las paredes blancas y los colores neutros, una elección que contribuye a crear espacios luminosos y serenos. La madera ocupa también un lugar destacado, tanto en el mobiliario como en determinados elementos arquitectónicos, reforzando el carácter rural de la casa.

Madera, fibras naturales y objetos con historia

Uno de los aspectos que más personalidad aporta a la casa es la combinación de minimalismo y decoración rústica. Lejos de apostar por ambientes excesivamente recargados, Carbonero ha optado por seleccionar cuidadosamente muebles y objetos capaces de aportar calidez sin romper la sensación de amplitud.

El recibidor es uno de los espacios que mejor refleja esa filosofía. Entre los elementos que ha mostrado destaca un espejo de mimbre, integrado en un ambiente dominado por los tonos claros y los materiales naturales.

Las escaleras que comunican las dos plantas también tienen un protagonismo especial. El suelo de teja y el pasamanos de madera refuerzan esa estética de casa tradicional que se mantiene en buena parte de la vivienda.

En otras estancias aparecen objetos antiguos, láminas decorativas y piezas de inspiración vintage que contrastan con la sencillez general. Entre los motivos decorativos que ha enseñado se encuentran referencias a figuras de la cultura popular como John Lennon, además de pequeños detalles destinados a crear una atmósfera acogedora.

El salón, un espacio para desconectar

El salón ocupa un lugar importante dentro de este refugio toledano. La presencia de muebles de madera y textiles naturales vuelve a marcar la decoración, mientras que las plantas y las flores aportan un toque de frescura.

También tienen protagonismo los elementos aromáticos, como los mikados, y diferentes objetos decorativos que contribuyen a crear un ambiente pensado para la tranquilidad. La sensación general es la de una estancia cálida y sin excesos, en la que cada pieza parece responder a una elección personal.

La decoración mantiene además una coherencia evidente con el estilo que Sara Carbonero ha proyectado a través de otros proyectos vinculados a la moda y el estilo de vida. Los materiales naturales y la sencillez tienen un peso importante, pero sin renunciar a determinados elementos capaces de dotar a las habitaciones de carácter.

El patio, uno de sus rincones más especiales

Pero si existe un espacio que destaca especialmente en la casa de Corral de Almaguer, ese es el amplio patio exterior. Se trata de una zona que reúne buena parte de los elementos que definen la vivienda: ladrillo, madera, plantas y una estética tradicional que invita a disfrutar del exterior con calma.

Las paredes enladrilladas y los grandes ventanales de madera crean un conjunto especialmente vinculado al carácter rural de la casa. A ello se suma la abundante vegetación, que aporta color y refuerza la sensación de estar ante un auténtico refugio.

El significado de este refugio se ha intensificado además tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, cuya despedida tuvo lugar precisamente en Corral de Almaguer. La localidad y la casa adquieren así un componente emocional todavía más profundo para la periodista.