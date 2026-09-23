María José Campanario entra en la guerra de Julia Janeiro y Belén Esteban con un claro aviso: «No voy a censurar a mi hija»

La guerra entre Julia Janeiro y Belén Esteban suma un nuevo e inesperado capítulo con la entrada en escena de María José Campanario. La odontóloga había mantenido hasta ahora un perfil mucho más discreto ante los últimos enfrentamientos protagonizados por su hija y la colaboradora, pero ha decidido romper su silencio en una entrevista para una revista. Sus palabras, que se publican este miércoles 23 de septiembre, dejan clara la posición que tanto ella como Jesulín de Ubrique mantienen en esta nueva batalla mediática: están del lado de su hija y no tienen intención de pedirle que guarde silencio. De hecho, Campanario ha pronunciado una frase especialmente contundente que resume su postura: «No voy a censurar a mi hija. Yo me he pegado mucho tiempo autocensurándome».

El conflicto entre Julia Janeiro, conocida también como Juls, y Belén Esteban comenzó a ganar intensidad después de que la colaboradora compartiera en redes sociales una fotografía de su hija Andrea Janeiro junto a un mensaje en el que defendía que ella no era una nepo baby. Aunque Belén no mencionó directamente a Julia, la publicación llegó a la joven a través de los medios y fue entonces cuando se dio por aludida. Lejos de pasar por alto lo que consideró una indirecta, Juls respondió públicamente a la colaboradora y el intercambio de reproches no tardó en ir a más. A partir de ahí, las declaraciones se han sucedido y la tensión ha ido creciendo. Julia ha defendido públicamente su derecho a contar su propia experiencia y ha cuestionado algunas de las versiones que se han dado durante años sobre su familia. Belén Esteban, por su parte, ha respondido en diferentes ocasiones y ha asegurado que cuenta con el permiso de su hija Andrea Janeiro para hablar sobre determinados asuntos familiares. La situación ha provocado que una historia que durante años parecía formar parte del pasado vuelva a ocupar el centro de la actualidad televisiva y de la prensa del corazón.

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En este escenario, María José Campanario ha decidido dar un paso al frente. La mujer de Jesulín de Ubrique no solo respalda a Julia, sino que deja claro que no considera que deba intervenir para frenar sus declaraciones. «Yo estoy al lado de mi hija, lo voy a estar siempre, y va a tener siempre el respaldo de su madre y de su padre. Y lo tiene», afirma en la entrevista concedida a Lecturas. Unas palabras con las que deja claro que la joven cuenta con el apoyo de sus padres en este momento de máxima exposición pública.

Pero hay una frase que adquiere especial relevancia por todo lo que implica. Preguntada por la conveniencia de que Julia se mantenga al margen de la polémica, Campanario responde sin rodeos: «No voy a censurar a mi hija. Yo me he pegado mucho tiempo autocensurándome yo». La odontóloga vincula así su postura actual con los años en los que, según explica, decidió guardar silencio ante determinadas situaciones para evitar alimentar conflictos o aumentar la exposición de su familia. Ahora, sin embargo, parece haber cambiado de estrategia.

Campanario también reivindica la educación que ha tratado de transmitir a Julia desde pequeña. «Siempre le he dicho que sea libre», asegura, antes de añadir una reflexión sobre las dificultades que, en su opinión, implica crecer y desarrollarse públicamente siendo mujer: «Ser mujer es muy complicado. Ser una mujer libre, todavía más». Sus palabras llegan además después de que Julia haya relatado públicamente algunos de los momentos más complicados de su infancia y adolescencia y haya explicado cómo la exposición mediática de su familia le afectó desde muy joven. En los últimos días, la joven ha contado que durante su adolescencia atravesó momentos especialmente duros y ha hablado abiertamente de su proceso de reconstrucción personal.

Precisamente en este punto, María José Campanario vuelve a señalar el impacto que tuvo durante años la exposición pública de su familia. En su conversación con el medio antes citado, considera que cualquiera puede entender «todo el daño que se puede hacer» cuando una persona se encuentra durante años expuesta a un altavoz mediático. La odontóloga hace referencia a la etapa en la que Belén Esteban era una de las principales protagonistas de Sálvame y critica que durante mucho tiempo hubiera una exposición constante de los conflictos familiares en televisión.

Campanario llega incluso a relacionar algunos de sus propios episodios de salud con aquella etapa y atribuye a Belén Esteban parte de la presión que, según su versión, habría soportado durante años. Se trata de una acusación expresada por la propia Campanario en la entrevista, dentro de su relato sobre las consecuencias que tuvo para ella y para su entorno la exposición televisiva. La odontóloga recuerda así un pasado marcado por enfrentamientos públicos que ahora, más de una década después, vuelve a estar de plena actualidad debido a la disputa entre sus respectivas familias.

No es, además, la primera vez que Campanario muestra públicamente su respaldo a su hija desde que comenzó esta nueva etapa del conflicto. El pasado fin de semana, Fiesta ya adelantó las primeras palabras de la odontóloga sobre la polémica. Entonces, su mensaje fue igualmente contundente y utilizó una llamativa metáfora para referirse al momento que atraviesa Julia: «Por fin se le ha puesto la corona a mi hija que se le había caído, la corona de reina», trasladó al programa. Ahora, sus declaraciones a la revista elevan todavía más el tono. Campanario no solo confirma que está junto a su hija, sino que reivindica que Julia tenga libertad para expresarse y contar aquello que considera que le corresponde.

Su postura contrasta con la de Belén Esteban, que en los últimos días ha tratado de rebajar su participación en la polémica después de haber respondido a las declaraciones de Julia y de haber explicado que su hija Andrea le había dado permiso para hablar. La colaboradora aseguraba recientemente que ya había hablado «bastante» y que no tenía intención de seguir entrando en determinados asuntos.