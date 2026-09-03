Juls Janeiro ha vuelto a presumir de su privilegiada situación económica. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que hace unos meses se compró una vivienda valorada en 635.000 euros en Valdebebas —una de las zonas más exclusivas a las afueras de Madrid—, con el apoyo de sus padres. La joven, que decidió poner fin a su anonimato, ha vuelto a aparecer en redes sociales para quejarse del problema de los inmuebles y de sus precios, pese a haber podido adquirir, con tan solo 23 años, un piso.

La reflexión de Juls Janeiro sobre la vivienda

Cada vez que la mayor de los Ubrique Campanario habla, sube el pan. Tras varios años en el anonimato, Juls se ha situado en primera línea del foco mediático para convertirse en toda una superestrella o, al menos, dijo que era su objetivo —y que está logrando con creces—. Intencionado o no, cada vez que Juls se para con la prensa, copa numerosos titulares, así como sus palabras en el universo 2.0, como ha hecho en esta ocasión.

Cuando la joven anunció que se había convertido en propietaria, lo cierto es que fue diana de críticas debido al problema de la vivienda. Con tan solo 20 años, además de haberse podido independizar, también ha podido comprarse una casa, un privilegio que, a día de hoy, no está al alcance de muchos. Algo de lo que parece ser plenamente consciente.

A través de sus historias temporales de Instagram, la hija del torero y de la odontóloga ha reivindicado el problema que tienen los españoles para acceder a una vivienda. Eso sí, también ha reconocido que no es algo que ella sufra debido a su posición social y a su trabajo como creadora de contenidos.

«Acabo de leer esto y se me rompe el corazón. Siempre he dicho que hablo desde una situación privilegiada, ya que, gracias a mi posición, mi trabajo y mi familia, pude acceder a mi propia vivienda», ha comenzado diciendo. Por ello mismo, y tal y como ha explicado, «por eso cree que es importante reconocer una vez más» que no todo el mundo tiene esa oportunidad que ella ha tenido. «Lo que está pasando en España con el tema de la vivienda es bastante preocupante» y ha numerado las causas: «Los precios desorbitados, alquileres cada vez más difíciles de asumir y una generación entera que, aun trabajando y esforzándose, no puede permitirse algo tan básico como tener un hogar propio».

Asimismo, la joven ha explicado que está muy de acuerdo con el texto compartido, que puntualiza que solo su generación puede acceder a viviendas a través de herencias familiares: «Me parece especialmente triste que para muchas personas, la única forma de acceder a una vivienda sea a través de una herencia o de perder a alguien que quieren. Tener un hogar debería ser una consecuencia del trabajo y del esfuerzo, no algo que llegue cuando alguien ya no está».

Finalmente, y siendo consciente de las críticas que podía recibir por expresar su opinión, se ha adelantado a los comentarios que pudiera recibir: «No recurro al discurso fácil, como dicen algunos que hago, recurro al discurso necesario. Yo no necesito ganarme a nadie y jamás lo haría usando esta clase de temas».