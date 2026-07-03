La exclusiva urbanización donde Julia Janeiro se ha comprado una casa: vecinos VIP, con gastrobar y pisos a 5.600 €/m²

A pesar de que la mayoría de los jóvenes de su edad se sienten frustrados por no poder independizarse y comprarse una vivienda, Julia Janeiro lo ha conseguido. Así lo ha contado ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha asegurado que le hace mucha ilusión anunciar «que se ha convertido en propietaria de su primera casa». «Han sido meses de muchos nervios y papeleos, pero, ahora sí, empieza una de las etapas más bonitas de mi vida. Estoy deseando compartir todo lo que pueda de este proceso con vosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de convertir mi casita en un hogar. Agradecida siempre por todo», escribía junto a una fotografía en la que aparecía firmando lo que parecen ser las escrituras.

Como no podía ser de otra manera, la noticia ha generado una gran expectación por conocer cuánto dinero le habrá costado este inmueble y en qué zona se encuentra ubicado. Unas cuestiones que, aunque todavía la propia Julia Janeiro no ha desvelado, ha sido inevitable que no trasciendan detalles al respecto.

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Ha sido Kike Calleja el encargado de informar en El verano se mueve que la casa de la apodada cariñosamente como Juls se encuentra en una lujosa urbanización en la zona norte de Madrid, concretamente en Valdebebas, donde, según portales inmobiliarios como Idealista, el metro cuadrado cuesta 5.600 €. De hecho, los precios de la vivienda que habría adquirido la mencionada oscilan entre los 446.000€ y los 776.000€, unas cifras no aptas para cualquier bolsillo.

«Es vecina mía, así que le doy la bienvenida. […] No falta nada en este barrio. Tenemos un montón de restaurantes, unas terrazas impresionantes, supermercados, centros médicos… Juls ha tenido muy buen ojo», comenzaba a decir el periodista. Añadía que la joven se había comprado la casa en un edificio que terminó de construirse en el año 2022 y al que no le faltaba ningún tipo de detalle. Se trata de un complejo que cuenta con piscina, dos pistas de pádel, trastero, garaje, espacio de coworking, gimnasio totalmente equipado y hasta un gastrobar para la comunidad, perfecto para las celebraciones. «Se desconoce si ha optado por la versión de 1 dormitorio, 2 o 3. Pero el más pequeño está a la venta por medio millón de euros», señalaba.

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Pero esto no es todo, y es que, además de estar a punto de mudarse a una de las zonas más exclusivas de Madrid, Juls también se convertirá en vecina de importantes rostros conocidos de nuestro país. Futbolistas como Raúl Asencio, Sergio Ramos viven allí, así como también lo hacen el presentador Jorge Fernández, María Jesús Ruiz. Hasta hace poquito también residía allí la influencer Violeta Mangriñán.