La reacción de Luis Enríquez a las críticas por su estilismo en su boda con Susanna Griso: «Me jode»

La boda de Susanna Griso y Luis Enríquez ha sido fuente de críticas. No porque no fuera romántica, ni porque los platos del catering llegaran fríos. Tampoco por la decoración o la ceremonia. Aunque la presentadora ya adelantó que no iba a ser un enlace tradicional y al uso, sino que era una fiesta de la celebración de su amor, lo cierto es que no ha estado exenta de comentarios negativos en torno al vestuario que escogió el novio.

El marido de Susanna Griso responde a las críticas

El pasado sábado 25 de julio, bajo el atardecer de la Costa Brava y más concretamente en el hotel La Gavina, en S’Agaró, Susanna Griso y Luis Enríquez se daban el sí, quiero, rodeados de sus más allegados. Para uno de los días más importantes de su vida, la presentadora lució un vestido de seda en blanco roto compuesto por un escote de palabra de honor y una falda vaporosa, de caída fluida y cierta estética bohemia, firmado por Cortana.

Sin embargo, aunque la novia cumplió a rajatabla con lo que se esperaba, lo cierto es que algunos invitados no cumplieron el protocolo que la comunicadora pidió: y es que fueran como si se fueran a tomar el vermut de domingo.

Lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga (y a esta boda de íntima no le queda nada) aquí lo que dije, que es lo que pienso. Y ya. pic.twitter.com/ftb8F1C2p4 — Luis Enríquez (@Lleng7) July 27, 2026

Tampoco, para muchos usuarios de redes sociales, cumplió la etiqueta Luis Enríquez, el novio. El marido de Griso optó por lucir una guayabera rosa fresa, que rompía con cualquier tipo de tradición nupcial en hombre. Aunque la ceremonia no fue religiosa, lo cierto es que muchos expertos han criticado su estilismo, que combinó con unos mocasines marrones.

Por ello, días después del día más importante de su vida, Enríquez ha roto con su habitual discreción en redes sociales para contestar a las críticas. Ha sido en X —llamado anteriormente Twitter—, donde el marido de Griso ha respondido con cierto humor: «Lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga (y a esta boda de íntima no le queda nada) aquí lo que dije, que es lo que pienso. Y ya».

El emotivo discurso de Luis Enríquez

Además de dar las explicaciones oportunas, Luis Enríquez también ha publicado las palabras que le dedicó a su ya mujer, donde incidió en lo mejor de las segundas nupcias: «Os diré que esto de casarse por segunda vez es complicado. Nosotros vamos a construir sobre dos catedrales. Dos familias maravillosas que son felices, que lo han sido y que lo van a ser. Así que no venimos solos, venimos con ocho», dijo en referencia a sus respectivos hijos, frutos de sus anteriores matrimonios.

Por su parte, el marido de Griso también reconoció que pensaba que jamás iba a volver a casarse y cómo les ha cambiado la vida desde que tomaron la decisión de unir las suyas: «Susanna y yo llevamos años diciendo que jamás volveríamos a casarnos. Yo ahora vivo en una casa en el campo y tengo tres perros. Y ella en año y medio ha visto a Morante más veces que a Rubén Amón. Así que supongo que por eso tiene más mérito todo esto. Estoy hablando de un amor en el que te dan las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y lo sabes muy bien. Un amor en el que, caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Uno en el que el fin del mundo siempre nos pilla bailando. O que siempre que vuelves hay fiesta en la cocina».