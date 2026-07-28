El BOE lo confirma: los propietarios de perros deberán asumir un gasto de más de 1.400 euros tras la nueva ley del Gobierno

El número de perros en España ya supera al de niños menores de 12 años. Un adelanto de la futura estadística nacional sobre protección animal, publicado por el Gobierno, confirma que en los hogares españoles viven alrededor de 7,5 millones de perros, frente a los cinco millones de niños menores de 12 años, según los datos del INE. Esto significa que en España hay actualmente unos dos millones y medio más de perros que de menores de 12 años, una diferencia que continúa creciendo.

En conjunto, el número de animales de compañía ha aumentado un 14 % en los últimos cinco años, hasta alcanzar los 15,17 millones. De ellos, aproximadamente la mitad son perros y cerca del 40 % corresponden a gatos, de acuerdo con las cifras oficiales de 2025. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha difundido este avance de la primera estadística nacional de protección animal, elaborada a partir de los registros de las bases de datos autonómicas recopilados entre 2021 y 2025. El informe sitúa en 15.171.569 el total de animales de compañía censados en los hogares españoles.

Seguro obligatorio para perros

#segurosconcorazón #responsabilidadcivil #mascotas #animales #perros ♬ sonido original – Neus Molina Reboreda – SegurCorazón Agencia de Seguro @segurcorazon Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio para Perros ¿Tienes un perro y no está asegurado? Esto te interesa. Según la nueva Ley de Bienestar Animal, a partir del 29 de septiembre todos los perros del territorio español deberán estar protegidos con el Seguro de Responsabilidad Civil, para asegurar cualquier daño que puedan causar. Si bien esto ya era obligatorio en algunas zonas, como la Comunidad de Madrid, o para las Razas PPP, ahora pasará a ser obligatorio en todo el territorio nacional. ¡Pero espera! Puede ser que en tu Seguro de Hogar ya esté incluido el Seguro de Responsabilidad Civil de mascotas. Consulta con tu aseguradora para salir de dudas. También puedes optar por contratar exclusivamente un Seguro de Responsabilidad Civil para la mascota. Si quieres conocer más sobre esta nueva ley, síguenos porque vamos a hacer más vídeos con las novedades 👉 ¡En SegurCorazón tenemos lo que buscas! Somos referentes en el sector de seguros para animales y profesionales del sector animal. 🐶❤️ Con nuestro asesoramiento personalizado y a un precio muy ajustado, hemos completado nuestra oferta teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes. Queremos ofrecer un seguro hecho con el corazón especialmente para ellos, que siempre están a nuestro lado. 📧 [email protected] 📱 93 222 90 62 / 660 35 27 59 🌏 www.segurcorazon.com 📍C/ Joan Güell 5 (08028) Barcelona #segurcorazón

La Ley de Bienestar Animal establece que los titulares de perros deben disponer y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños ocasionados a terceros, independientemente de la raza del animal. Antes de la entrada en vigor de esta normativa, sólo tenían la obligación de contratar un seguro los dueños de perros considerados potencialmente peligrosos. Dicha póliza debía cubrir los posibles daños ocasionados a terceros y contar con una cobertura mínima de 120.000 euros.

El artículo 30.3 determina que «en el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente».

Coberturas

La cobertura básica del seguro de responsabilidad civil protege frente a las indemnizaciones por daños causados a terceros y suele incluir también la defensa jurídica en caso de reclamaciones o procedimientos judiciales. El capital asegurado varía según la póliza contratada y puede ir desde unos 50.000 o 60.000 euros hasta un millón de euros.

Asimismo, se pueden pueden añadir coberturas opcionales, como consultas veterinarias, hospitalización, pruebas diagnósticas, vacunación, desparasitación o indemnizaciones por robo o pérdida del animal. El precio dependerá de la aseguradora, las garantías incluidas, la edad del perro y otros factores como sla raza. De forma orientativa, un seguro básico de responsabilidad civil suele costar entre 40 y 60 euros al año.

¿Cuánto cuesta mantener a un perro?

Mantener un perro en España supone un desembolso importante a lo largo de toda su vida. Según un cálculo publicado por SUOP, el coste total de un perro mediano con una esperanza de vida de 14 años asciende a 26.850 euros, lo que equivale a un gasto medio de unos 160 euros al mes.

La inversión comienza desde el primer día. Entre la adopción o compra, el microchip, las vacunas, la esterilización y el equipamiento inicial, el primer año puede superar los 2.500 euros. A partir de ahí, hay que afrontar gastos recurrentes como la alimentación, los productos de higiene, los premios, la peluquería y otros cuidados básicos, que pueden rondar los 1.200 euros anuales.

A esto hay que sumar las revisiones veterinarias periódicas, con un desembolso estimado de unos 450 euros al año. Sin embargo, el coste real depende de factores como la raza, el tamaño, la edad, el estado de salud o el estilo de vida del perro. En este sentido, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) ofrece una estimación más conservadora y sitúa el gasto medio en unos 105 euros al mes, aproximadamente 1.260 euros al año.