Poner una moneda encima del router del WiFi: para qué sirve y si es factible para acceder a internet

En la era digital y de las múltiples conexiones a internet, existe un truco casero que circula por redes sociales: colocar una moneda encima del router WiFi para conseguir una conexión más potente. La propuesta parece sencilla, barata y mágica, y resuelve tener señal cuando ésta falla en la habitación donde queremos ver una película o trabajar. Sin embargo, antes de convertir una moneda en accesorio tecnológico, conviene separar la explicación física de las creencias virales. El metal puede interactuar con las ondas de radio, pero eso no significa que una moneda colocada sobre el dispositivo vaya a mejorar por sí sola su cobertura, velocidad o estabilidad.

La idea se basa en una confusión comprensible: si algunos objetos metálicos pueden reflejar las ondas electromagnéticas, quizá una moneda pueda concentrar o redirigir la señal del router del WiFi. En determinadas condiciones, un reflector diseñado específicamente y colocado en una posición calculada puede modificar la propagación de una señal. Pero una moneda pequeña, situada directamente sobre la carcasa del router, no está diseñada para funcionar como antena ni como reflector de precisión. De hecho, colocar metal junto a una antena puede alterar el patrón de radiación de forma impredecible. El Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas (ÁTICA) de la Universidad de Murcia explica que dónde esté el router y elementos como estructuras metálicas, hormigón o determinados aparatos eléctricos pueden influir en la extensión del WiFi.

¿La moneda mejora realmente la señal del router del WiFi?

«La ubicación de tu router es fundamental. Colocarlo en un punto céntrico de tu hogar garantiza que la señal se distribuya de manera uniforme», sugieren los expertos. A su vez, recomiendan evitar rincones oscuros o cerca de paredes gruesas, ya que pueden bloquear la señal. Si es posible, eleva el router en una estantería o mesa alta, lo que ayudará a extender su alcance.

La respuesta corta es no. No existe una razón técnica sólida para afirmar que una moneda aumente la velocidad o cobertura de una red doméstica. Las antenas del equipo están diseñadas para trabajar con unas características concretas y cualquier elemento metálico cercano puede modificar el comportamiento de las ondas.

Si alguien mueve el router o encuentra otra orientación, puede percibir una mejora. Pero esa experiencia no demuestra que la moneda sea la responsable. El entorno doméstico está lleno de paredes, muebles, electrodomésticos y otras redes inalámbricas que influyen en la propagación de la señal.

Además, el router necesita espacio para disipar el calor. Cubrirlo o colocar objetos sobre sus zonas de ventilación no es una buena práctica. Si el dispositivo se calienta demasiado, su funcionamiento puede verse afectado y aparecer problemas de estabilidad.

¿Qué ocurre con el metal y las ondas WiFi?

El metal sí puede afectar a las ondas de radio. Las superficies metálicas pueden reflejarlas o bloquear parte de su recorrido, dependiendo de su tamaño, forma, posición y de la frecuencia utilizada. Por eso, una moneda no es completamente irrelevante desde el punto de vista físico, pero tampoco constituye un amplificador improvisado.

La Universidad de Chicago recomienda mantener los equipos WiFi alejados de grandes cantidades de metal y de otros aparatos electrónicos, precisamente porque estos elementos pueden perjudicar la propagación de la señal. La clave no consiste en añadir metal, sino en evitar obstáculos.

¿Cómo mejorar la cobertura del router WiFi?

La primera medida es mucho más sencilla: colocar el router en una zona relativamente céntrica, elevada y despejada de la vivienda. Conviene evitar rincones cerrados, armarios, muebles metálicos y zonas rodeadas de electrodomésticos. También es recomendable mantenerlo lejos del microondas y de otras fuentes potenciales de interferencias.

Si la vivienda es grande o tiene varias plantas, un sistema WiFi Mesh o un punto de acceso adicional puede ser una solución mucho más eficaz que cualquier truco casero. También merece la pena comprobar si el router es antiguo y si admite estándares WiFi actuales.

Por otra parte, mejorar la señal no significa únicamente conseguir más barras en el móvil. Es importante revisar la configuración de la red y mantener actualizado el firmware del dispositivo.

¿Qué recomiendan los expertos en ciberseguridad?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomienda cambiar el nombre y la contraseña predeterminados de la red, utilizar cifrado WPA3 cuando esté disponible y mantener actualizado el firmware. También aconseja desactivar la administración remota cuando no sea necesaria. Estas medidas sí tienen un impacto real en la seguridad de la conexión.

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) también advierte sobre los riesgos asociados a configuraciones inseguras de los routers domésticos y destaca la importancia de actualizar los dispositivos y utilizar contraseñas seguras.

En definitiva, situar una moneda encima del router puede resultar un curioso experimento, pero no debe confundirse con una solución para mejorar el WiFi. Si la conexión funciona mal, lo más sensato es cambiar el lugar del dispositivo, reducir obstáculos, actualizarlo y comprobar su configuración. La mejor solución consiste en colocar correctamente el router y mantenerlo seguro y actualizado.