Timekettle W4 Plus, los auriculares con inteligencia artificial que traducen y hacen de intérprete en tiempo real

Pedirle a alguien que solo habla húngaro que cuente qué le hace feliz y escuchar la respuesta en español, con sus matices y su ironía, sin mirar una pantalla ni teclear nada, sigue sonando a ciencia ficción. Los Timekettle W4 Plus lo consiguen con dos auriculares, un estuche que se abre por la mitad y una aplicación que hace de intérprete simultáneo. No son unos cascos para escuchar música con inteligencia artificial de propina. Son unos auriculares diseñados para traducir e interpretar conversaciones, llamadas y contenido multimedia en el momento, y esa diferencia condiciona todo lo demás, desde el diseño hasta el precio.

El Timekettle W4 Plus es la última generación de auriculares intérprete de Timekettle, la marca china que se especializó en dispositivos de traducción y que hoy tiene en el W4 Pro y el W4 Plus sus dos referencias más avanzadas. Se presentaron en IFA como sucesor del W4 original, con un sistema de traducción renovado llamado Babel OS 3.0 y un nuevo algoritmo de captación de voz bautizado como VoiceFocus.

Características del Timekettle W4 Plus Tipo de auricular Semi-in-ear con sensor de conducción ósea, micrófono dual y algoritmo VoiceFocus Peso por auricular 5,7 gramos Peso del estuche de carga 116,5 gramos Colores disponibles Negro Espacial, Azul Medianoche, Dorado Arena Sistema de traducción Babel OS 3.0 Idiomas con traducción online 52 idiomas Acentos regionales compatibles 106 acentos Traducción sin conexión 13 pares de idiomas, con descarga previa del paquete Modos de traducción Uno a Uno, Escuchar y Reproducir, Llamadas de voz, Multimedia Funciones de IA avanzadas Traducción especializada por sectores, memoria de conversación, resumen en vivo Autonomía por auricular Más de 3 horas de traducción continua o hasta 6 horas de música Autonomía total con estuche Hasta 12 horas de traducción o 18 horas de música Carga de los auriculares Aproximadamente 50 minutos Carga del estuche Aproximadamente 1,5 horas, USB tipo C Autonomía en espera Hasta 6 meses con una carga completa Contenido de la caja Auriculares, cable de carga USB-C, ganchos para las orejas, almohadillas Compatibilidad de llamadas Llamadas del sistema, WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, WeChat, DingTalk Compatibilidad multimedia YouTube, Netflix, Prime Video y otras plataformas de streaming Garantía 12 meses

Diseño y ajuste en la oreja

Timekettle ha renunciado al diseño de gancho abierto de su hermano mayor, el W4 Pro, y ha optado por un formato semi-in-ear con forma de bastón, muy parecido al de los antiguos manos libres Bluetooth. Cada auricular pesa 5,7 gramos y se apoya en la concha de la oreja mientras la parte inferior, donde vive el sensor de conducción ósea, queda pegada a la mandíbula. Se ajustan de manera firme y no depende de gomas ni almohadillas para no moverse, aunque las almohadillas incluidas ayudan a mejorar el sellado para quien vaya a usarlos también para escuchar música.

El estuche es una de las piezas mejor pensadas del conjunto. Es un bloque de aluminio con el logotipo de Timekettle grabado que se abre físicamente por la mitad, en dos mitades independientes marcadas con una L y una R. La gracia de este diseño es práctica, permite entregarle a otra persona su auricular sin que ninguno de los dos tenga que tocar el que va a llevar puesto el otro, algo que se agradece la primera vez que compartes uno con un desconocido. Con estuche incluido, el conjunto pesa 116,5 gramos y cabe en un bolsillo, eso sí, abultando un poco.

El modo Uno a Uno, el corazón del W4 Plus

La forma más directa de entender para qué sirven estos auriculares es probando el modo de traducción cara a cara. Cada interlocutor se pone un auricular, elige su idioma en la aplicación y habla con su tono normal, sin gritar ni vocalizar de forma artificial. En conversaciones en húngaro y chino, la traducción al español que devolvía la aplicación no sonaba a traducción automática de las de hace unos años. Mantenía el registro coloquial del original, incluidas las bromas, y se leía como una frase que alguien habría escrito directamente en español, no como un calco palabra por palabra.

Ese resultado no depende solo del reconocimiento de voz, depende de que la conducción ósea capte las vibraciones de quien habla y las aísle del ruido de fondo, mientras el algoritmo VoiceFocus limpia la señal antes de mandarla a traducir. Según datos del propio fabricante, esta combinación mejora un 25 por ciento el reconocimiento de voz respecto a la generación anterior y llega al 92 por ciento de precisión en pares como chino-inglés, una cifra que no he podido verificar de forma independiente y que conviene tomar como lo que es, una medición interna de la marca.

Llamadas, vídeos y el modo Escuchar y Reproducir

Fuera de la conversación cara a cara, el W4 Plus cubre otros tres escenarios. El modo de llamadas traduce en ambas direcciones cuando hablas por teléfono o por WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams o WeChat, sin que la otra persona necesite instalar nada ni llevar auriculares propios.

El modo multimedia añade subtítulos traducidos en tiempo real sobre el audio original cuando ves un vídeo de YouTube o una serie en Netflix.

El modo Escuchar y Reproducir está pensado para situaciones donde solo tú necesitas entender, como una visita guiada o una ponencia, escuchando la traducción por los auriculares y respondiendo a través del altavoz del móvil.

De estos cuatro modos, solo el cara a cara y el de escucha funcionan sin conexión a internet, y únicamente si has descargado antes el paquete de idiomas correspondiente. Las llamadas y la traducción multimedia siempre necesitan datos o wifi, porque tiran de servidores en la nube para procesar la traducción.

Babel OS 3.0 y las funciones de inteligencia artificial

Lo que distingue al W4 Plus de un simple traductor por voz es la capa de inteligencia artificial que corre por encima de la traducción básica, agrupada bajo Babel OS 3.0. En la aplicación conviví con un diccionario personal donde se pueden guardar términos propios, como nombres de empresa o acrónimos técnicos, para que el sistema los traduzca siempre igual en lugar de improvisar cada vez.

También hay un apartado de resúmenes automáticos, que convierte reuniones enteras en notas breves con un título identificable, del estilo de una reunión de trabajo del lunes o una visita comercial, algo útil para quien tenga que reportar después de una negociación.

A eso se suma una memoria de conversación que mantiene la coherencia de nombres y terminología mientras dura la sesión activa, aunque el propio fabricante aclara que ese contexto se borra en cuanto la conversación termina, no queda guardado de una llamada a otra. Y en el laboratorio de IA de la aplicación hay dos extras que se salen de la traducción pura, un personaje virtual con el que practicar conversación en inglés, chino o español a modo de simulacro, y una función de voz similar a la humana para que las respuestas traducidas suenen menos artificiales.

Idiomas, modo sin conexión y privacidad

El W4 Plus traduce online en 52 idiomas y reconoce 106 acentos regionales, desde el español de España hasta variantes de Oriente Medio o del sudeste asiático, una cobertura que, según la marca, alcanza a más del 90 por ciento de la población mundial. Para los momentos sin cobertura, como un vuelo o una zona rural, hay 13 pares de idiomas descargables para uso offline, entre ellos español-inglés, español-chino y las combinaciones más habituales entre inglés, chino, japonés, coreano, francés, alemán y ruso.

Timekettle asegura cumplir con el RGPD europeo y con la normativa estadounidense FERPA, y afirma que ninguna conversación se almacena en sus servidores ni se usa para entrenar modelos.

Autonomía y carga

Cada auricular aguanta algo más de 3 horas de traducción continua o hasta 6 horas si lo usas para escuchar música, con el volumen a la mitad. El estuche puede recargarlos varias veces sobre la marcha, hasta sumar 12 horas de traducción o 18 horas de reproducción musical en total antes de tener que enchufarlo. La carga de los auriculares dentro del estuche tarda unos 50 minutos, y el propio estuche se llena en hora y media por USB tipo C. En reposo, con una carga completa, aguantan hasta 6 meses, lo que hace que sea un dispositivo que se puede guardar en una maleta sin miedo a encontrarlo muerto al llegar al destino.

Precio y versiones

Timekettle vende el W4 Plus en dos modalidades que conviene entender antes de comprar. La versión de compra única cuesta 379 euros, frente a un precio habitual de 399, y desbloquea de forma permanente todas las funciones, incluidas las de inteligencia artificial, sin pagos posteriores. La versión con suscripción sale por 299 euros, con las traducciones básicas cara a cara y de escucha ilimitadas y gratuitas para siempre, mientras que las llamadas, la traducción multimedia y las funciones de IA avanzadas incluyen una prueba gratuita de 7 días.

Dicho de otra forma, si vas a usar el W4 Plus a diario para trabajo o viajes frecuentes, la compra única sale más barata a medio plazo. Si solo lo necesitas de vez en cuando para conversaciones cara a cara, la versión con suscripción permite empezar pagando menos y activar el resto solo cuando haga falta. El dispositivo incluye 12 meses de garantía en ambos casos.

Y este es mi veredicto

El Timekettle W4 Plus cumple lo que promete su nombre, es un intérprete portátil que funciona de verdad, con traducciones que suenan naturales en lugar de mecánicas y con un diseño de estuche pensado para compartirlo con otra persona. La conducción ósea marca una diferencia real frente a depender solo de micrófonos convencionales, y el abanico de modos, desde la conversación cara a cara hasta los subtítulos en directo sobre una serie, cubre casi cualquier situación en la que el idioma se interponga.

Ahora bien, el modelo con suscripción deja las funciones más interesantes bloqueadas detrás de un pago mensual pasados los primeros siete días, y entender qué versión conviene exige leer con calma antes de comprar. La memoria de conversación se borra al terminar cada sesión, así que no sirve como archivo permanente de reuniones, y buena parte de lo más potente, desde las llamadas hasta el resumen automático, exige conexión a internet, algo que limita su utilidad en los sitios donde más se echa en falta un traductor, como zonas rurales o roaming caro.

Con esas salvedades, el W4 Plus es una de las propuestas más sólidas del mercado para quien necesita comunicarse en otro idioma con regularidad, ya sea por trabajo, por viajes o por tener pareja o familia que no habla la misma lengua.