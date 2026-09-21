Apple estrena su iPhone plegable ante un mercado dominado por Samsung: estos datos muestran el reto del Duo

Apple estrenará el próximo 23 de octubre su primer iPhone plegable, el Duo. La compañía ha apostado por un formato completamente nuevo para su catálogo y por un hardware de altas prestaciones, con el A20 Pro como protagonista y una cámara de vapor encargada de ayudar a controlar la temperatura. Sobre el papel, es una entrada ambiciosa en una categoría que todavía representa una pequeña parte del mercado de smartphones.

El problema para Apple es que no llega a un terreno nuevo Samsung lleva varias generaciones desarrollando móviles plegables y fabricantes como Honor, Google, Motorola y otros también han conseguido hacerse un hueco. El iPhone Duo tendrá que demostrar desde el primer día que puede competir con dispositivos que llevan años evolucionando tanto en diseño como en rendimiento y gestión térmica.

El formato elegido por Apple todavía es minoritario

Los datos publicados por Ookla a partir de las mediciones de Speedtest ayudan a entender mejor el escenario. En sus muestras de smartphones plegables, Samsung representaba el 77,6 % en el segundo trimestre de 2026, frente al 90,3 % registrado en el primer trimestre de 2024. La compañía sigue dominando con claridad, aunque su cuota ha ido descendiendo a medida que Motorola, Google y Honor han ganado presencia. Además, ocho de los diez modelos con mayor presencia entre las muestras de Speedtest son de Samsung.

Los plegables con formato tipo libro representan el 71,9 % de las muestras analizadas durante 2026, mientras que los modelos tipo concha alcanzan el 24,2 %. Sin embargo, el formato wide book-fold, o pasaporte, dentro del que se sitúa el próximo iPhone Duo, apenas supone un 3,3 %.

Eso significa que Apple no solo entra en una categoría dominada por fabricantes que llevan años trabajando con ella, sino que además apuesta por un formato que todavía tiene una presencia muy reducida. Ookla apunta precisamente a que los plegables de este tipo pueden crecer por encima de su nivel actual, por lo que el lanzamiento del iPhone Duo podría ayudar a aumentar su popularidad.

Samsung ya ha demostrado lo que puede hacer un plegable

La clasificación de Ookla deja clara la posición de Samsung. El Galaxy Z Fold7 concentra el 24,2 % de plegables, seguido por el Fold6, con un 11,5 %, y el Fold5, con un 8,5 %. El primer modelo de otra marca aparece en la octava posición, con el Honor Magic V5 y un 3,4 %.

Estas cifras representan la presencia de cada modelo dentro de las muestras de Speedtest utilizadas por Ookla. Aun así, sirven para mostrar qué dispositivos están teniendo una presencia más elevada dentro de las mediciones de usuarios y hasta qué punto Samsung ha construido una posición sólida en esta categoría.

Los plegables también tienen que controlar el calor

El rendimiento es otro de los aspectos que habrá que vigilar cuando el iPhone Duo llegue a las tiendas. Las mediciones de Ookla muestran que algunos plegables actuales pueden ofrecer un buen comportamiento en conectividad, pero también presentan diferencias térmicas respecto a los teléfonos utilizados como referencia.

En el caso del Galaxy Z Fold8, por ejemplo, Ookla registra una temperatura mediana de batería 0,18 grados superior a la de su dispositivo de control. El Fold8 Ultra llega a una diferencia de 0,34 grados, mientras que el Fold7 consigue situarse 0,18 grados por debajo de su referencia. Son diferencias pequeñas, pero sirven para mostrar que la gestión térmica sigue siendo un apartado relevante en los plegables.

El A20 Pro todavía tiene que demostrarlo

Apple parece haber tenido precisamente esta cuestión en cuenta. El iPhone Duo incorpora una cámara de vapor desarrollada para ayudar a repartir y disipar el calor generado por sus componentes internos. La compañía también asegura que el A20 Pro ofrece hasta un 20 % más de rendimiento de CPU y hasta un 40 % más de rendimiento gráfico respecto al A19 Pro.

Los datos de red también dejan pistas

Ookla ha medido además el comportamiento de varios plegables en conectividad. El Galaxy Z Fold8 registra una mejora del 9,3 % en la velocidad mediana de descarga frente a su dispositivo de control, mientras que la subida mediana aumenta un 18,7 %. En el Fold8 Ultra, las mejoras alcanzan el 7,8 % en descarga y el 19 % en subida.

Estas cifras no son benchmarks de procesador y no permiten saber qué teléfono será más potente. Lo que muestran es que un plegable puede ofrecer un comportamiento de red muy elevado y, al mismo tiempo, enfrentarse a retos específicos relacionados con el espacio interno, la temperatura y la gestión de los componentes.

El 23 de octubre empezará la verdadera comparación

Por ahora, el iPhone Duo solo puede analizarse a partir de las especificaciones y las afirmaciones realizadas por Apple. Sabemos qué procesador incorpora, qué sistema de refrigeración utiliza y qué mejoras de rendimiento promete la compañía, pero todavía falta comprobar todo ello con una unidad comercial.

Y esa prueba será especialmente interesante porque el listón no lo marca un único teléfono. Apple se encontrará con Samsung y con varias generaciones de Galaxy Z Fold, además de propuestas de Honor, Google y otros fabricantes. Los datos de Ookla muestran que la categoría está evolucionando y que Samsung sigue siendo la referencia en presencia entre sus muestras.

El iPhone Duo, por tanto, no necesita demostrar ahora que es más potente que todos los plegables Android. Lo que tendrá que demostrar cuando llegue a las tiendas es si su primera generación puede ofrecer el rendimiento, la autonomía, la conectividad y el control térmico necesarios para competir con fabricantes que llevan años perfeccionando este formato. Y esa es una pregunta que, por ahora, solo podremos responder cuando el 23 de octubre el iPhone plegable de Apple pase de las cifras de su presentación a las pruebas reales.