El iPhone 18 Pro, así cambia tus fotos la apertura variable que ya llevas en el bolsillo

La cámara principal del iPhone, y la de la práctica totalidad de móviles, ha ofrecido siempre una apertura fija. Así, lo que veías en cada foto dependía casi por completo del procesado que Apple aplicaba después de disparar. El iPhone 18 Pro y el Pro Max cambian esto con un diafragma físico de cuatro posiciones, capaz de moverse entre ƒ/1,48 y ƒ/4,0 según lo que necesite la escena. Es la apertura variable, el sistema que siempre han usado las cámaras de fotos. Si ya tienes el móvil en las manos, esto es lo que ese cambio significa cada vez que abres la cámara.

Casi nunca vas a tocarla, y ese es el punto

Por defecto no tienes que hacer nada. El sistema decide la apertura por su cuenta, se cierra durante el día para ganar nitidez y se abre en interiores o de noche para captar más luz.

Ese ajuste automático es el que va a usar la mayoría de la gente y sustituye buena parte del trabajo que antes recaía solo en el software. Conviene saber que este diafragma vive únicamente en la cámara principal Fusion de 48 megapíxeles. El gran angular y el teleobjetivo mantienen apertura fija, como en generaciones anteriores.

Cómo forzar tú la apertura desde los controles Pro

Para tomar el mando, hay que tocar el icono de controles avanzados que aparece junto al disparador, el que despliega una rejilla con opciones como exposición, enfoque, velocidad de obturador o balance de blancos. Entre ellas está «Apertura del objetivo».

El proceso se resume en cuatro pasos.

Abre la app Cámara y toca el icono de controles avanzados, junto al disparador. En la rejilla que se despliega, toca «Apertura del objetivo». Se abre un panel con el valor de ƒ en grande y cuatro círculos debajo, uno por cada posición, ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 y ƒ/4,0. Toca el círculo que quieras usar, se marca en amarillo, o pulsa la «A» de la esquina para devolver el control al modo automático.

Una vez elegido un valor manual, se queda visible en amarillo en la parte superior de la pantalla mientras disparas, junto al icono del flash, así siempre sabes en qué apertura estás trabajando sin tener que volver a abrir el menú.

Apple ha abierto además esta función a desarrolladores externos mediante una API propia, así que con el tiempo debería llegar a otras aplicaciones de cámara. De momento, el control manual completo solo está confirmado en la app nativa.

La diferencia entre un retrato con alma y uno plano

Abrir del todo, a ƒ/1,48, separa mejor al sujeto del fondo. Ese desenfoque nace del propio objetivo, no lo añade después el software del modo Retrato, así que los bordes alrededor del pelo o de unas gafas se ven más naturales.

Esa apertura tan abierta ayuda también en espacios con poca luz. Al entrar más luz por el objetivo, el sensor necesita menos ayuda del procesado, y eso suele traducirse en fotos nocturnas con menos ruido digital.

Cuando cerrar el diafragma es la jugada inteligente

Cerrar hasta ƒ/4,0 es para el extremo contrario, es decir, paisajes, fotos de grupo o cualquier escena donde interese que todo salga nítido. Una apertura cerrada amplía la zona enfocada, así que ya no hace falta acertar con el punto exacto de enfoque.

También sirve para no quemar la imagen en días muy luminosos. Es una herramienta pensada más para quien ya tiene cierta soltura con la fotografía que para quien solo abre la cámara y dispara, aunque el modo automático cubre ese segundo uso sin que nadie tenga que pensarlo.

Queda mucho por saber y testar

El mecanismo son seis láminas cortadas con láser, más finas que un cabello, que se mueven mediante un rotor nuevo alojado en el objetivo. Lo que no sabemos todavía es cómo aguanta ese mecanismo con el uso real, los golpes o el paso de los meses. Las primeras pruebas de medios especializados hablan de hasta un 50% más de luz capturada en vídeo respecto al iPhone 17 Pro, aunque habrá que ponerse manos a la obra y trabajar haciendo fotos.