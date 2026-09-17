Los HUAWEI FreeBuds Neo, los nuevos auriculares que la marca ha diseñado para controlarse sin sacar el móvil del bolsillo

Huawei ha presentado los FreeBuds Neo, la nueva generación de sus auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido. El fabricante chino apuesta por un diseño más pequeño y ligero que el de generaciones anteriores, además de una arquitectura de audio renovada y un sistema de control que prescinde del móvil cuando el usuario lleva puesto un reloj de la marca.

Un filtro de ruido que reacciona en milisegundos

El modelo incorpora una arquitectura de cancelación de doble canal que optimiza las rutas del sonido para frenar el ruido de frecuencia media y alta, el típico del viento o de una conversación cercana. Según la compañía, esta combinación permite alcanzar una cancelación de ruido de hasta 30 dB en todo el espectro de frecuencias.

HUAWEI FreeBuds Neo montan además un chip de audio de tercera generación junto a algoritmos adaptativos que ajustan la cancelación según cambia el entorno acústico, sin generar la sensación de presión en el oído que provocan los sistemas más agresivos. Huawei asegura que el resultado es una experiencia más natural tanto en la calle como en espacios cerrados.

Menos de cinco gramos por oído

Los nuevos auriculares están disponibles en cuatro colores, Stellar Silver, Nebula Pink, Ice White y Starry Black, y estrenan diseño tanto en el estuche como en cada unidad. El estuche, bautizado como Mini Shuttle, adopta líneas curvas y un tamaño reducido pensado para llevarlo en cualquier bolsillo.

Cada auricular pesa unos 4,8 gramos, gracias a un formato que Huawei llama Light Mini Stem y que se adapta al contorno de la oreja. El fabricante afirma haber ajustado el diseño a partir del análisis de datos anatómicos del oído humano, con el objetivo de repartir mejor la presión y reducir molestias en sesiones de uso largas. También se ha reforzado el ajuste en las zonas más propensas a aflojarse durante el ejercicio o el movimiento brusco.

Un altavoz nuevo para no perder matices

En el apartado sonoro, HUAWEI FreeBuds Neo estrenan una unidad de controlador Turbo que amplía el rango de reproducción hasta una banda de 10 Hz a 48 kHz. Emparejados con un dispositivo Huawei, admiten transmisión de audio en alta resolución de hasta 2,3 Mbps, una cifra que baja a 990 kbps al conectarlos con terminales de otras marcas.

El paquete se completa con audio espacial de 360 grados, desarrollado con algoritmos propios de la marca, pensado para envolver al oyente con independencia del contenido que esté reproduciendo.

Cambiar de móvil sin desconectar los auriculares

Uno de los añadidos más prácticos llega de la mano de la aplicación HUAWEI Audio Connect, que permite emparejar los auriculares, cambiar el modo de cancelación de ruido, localizarlos o consultar el nivel de batería directamente desde un reloj de la marca, sin necesidad de tocar el móvil.

HUAWEI FreeBuds Neo son compatibles con Android, iOS y Windows, y permiten mantener una conexión activa con dos dispositivos de sistemas distintos a la vez. Para quien reparte su jornada entre el ordenador y el móvil, esto evita desemparejar y volver a emparejar los auriculares cada vez que cambia de pantalla.

Descuento incluido si se combina con el reloj de Huawei

HUAWEI FreeBuds Neo llegan a las tiendas españolas a partir de hoy, en los cuatro colores mencionados, con un precio recomendado de 129 euros. Quienes los compren en HUAWEI Store entre hoy y el 25 de octubre recibirán además un cupón de descuento de 20 euros.

Huawei también ha preparado una oferta cruzada con el HUAWEI WATCH GT 7 Series. La compra conjunta de ambos dispositivos permite un descuento total de hasta 110 euros, mientras que adquiridos por separado el ahorro llega a 70 euros en el reloj y 20 euros en los auriculares. La compra incluye, además, 12 meses del servicio Loss Care, pensado para dar cobertura ante pérdida o robo durante el primer año de uso.