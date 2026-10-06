Carga rápida, por qué un cargador de 65 W puede dejar tu móvil en 18 W y cómo elegir el correcto

Un cargador de 45 W y un móvil que presume de carga rápida no garantizan que el teléfono vaya a cargar rápido. Todo depende de si los dos hablan el mismo protocolo, y hay varios. La normativa europea permite vender móviles sin cargador en la caja, así que muchos usuarios acaban conectando el teléfono a uno que ya tenían en casa. Entender qué protocolo usa cada marca evita comprar el cargador equivocado.

El idioma que casi todos entienden

USB Power Delivery, conocido como USB PD, es el estándar abierto que usan la mayoría de móviles, tabletas y portátiles con USB-C. Cargador y dispositivo negocian entre sí cuánta potencia se envía, así que no hay que configurar nada. La especificación 3.0 llega a hasta 100 W a 20 voltios. La 3.1, de 2021, sube hasta 240 W con cables preparados para ello, una cifra pensada para portátiles de gran consumo y no para móviles.

Ese reparto tiene una ventaja interesante, ya que un buen cargador USB PD puede alimentar el móvil, la tablet y el portátil, y es cada dispositivo quien pide solo lo que admite.

PPS, la letra pequeña que decide los vatios

Dentro de USB PD existe una extensión llamada PPS, siglas de Programmable Power Supply. Permite ajustar el voltaje en pasos de 20 milivoltios, lo que da al móvil un control fino sobre lo que recibe y reduce el calor durante la carga.

Samsung es el caso más claro. Su carga superrápida se apoya en PPS, con mínimo de 25 W y hasta 45 W según el modelo. Con un cargador USB PD que no incluya esa extensión, el móvil se queda en cifras cercanas a unos 18 W sin PPS. Por eso dos cargadores de 45 W pueden dar resultados distintos con el mismo Galaxy. El que no incluye PPS no saca todo el partido al teléfono.

Los dialectos de cada marca

Oppo, OnePlus y realme recurren a variantes de SuperVOOC, y Xiaomi tiene HyperCharge. Estos sistemas propios alcanzan potencias mayores que las habituales en USB PD. SuperVOOC, por ejemplo, sube la corriente en lugar del voltaje, lo que exige cables más gruesos y cargadores específicos.

Si conectas uno de estos móviles a un cargador genérico, carga igualmente, pero cae al USB PD estándar con velocidades entre 18 y 27 W. Las cifras récord que anuncian estas marcas solo se alcanzan con su cargador y su cable originales. Quick Charge, el sistema de Qualcomm, funcionaba al margen de USB PD en sus versiones 2.0 y 3.0, pero desde la 4 es compatible con él.

El iPhone no entiende de dialectos

Apple especifica cables USB-C y adaptadores que cumplan USB PD, y admite los de otros fabricantes certificados. Según la compañía, el iPhone 17, el 17 Pro y el 17 Pro Max llegan al 50% en unos 20 minutos con un adaptador de 40 W o más. El iPhone Air tarda 30 minutos en esa marca con un adaptador de 20 W o más. Aquí no hay protocolo propio que esquivar. Basta con que el cargador cumpla el estándar abierto y tenga potencia suficiente.

Cómo averiguar qué necesita tu móvil

El primer paso es mirar la ficha del teléfono y localizar dos datos, la potencia máxima de carga y el protocolo. Si indica USB PD con PPS, vale cualquier cargador que incluya ambas etiquetas. Si habla de un sistema propio, el cargador original es la única forma de llegar a la cifra anunciada.

La normativa europea también ayuda. Desde el 28 de diciembre de 2024 el USB-C es obligatorio en móviles, tabletas, cámaras o auriculares, y los portátiles se sumaron en abril de 2026. Los dispositivos que cargan por encima de 15 W deben integrar USB PD, y la caja tiene que informar de la potencia mínima y máxima y de la compatibilidad con ese estándar.

Un cargador con más vatios de los que admite el móvil no le fuerza a nada, porque es el teléfono quien pide la potencia. Gastar más solo tiene sentido si el mismo cargador va a alimentar también una tablet o un portátil. Y el cable cuenta, ya que para llegar a los 100 W hace falta uno preparado para 5 amperios.