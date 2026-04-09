Parece inspirado en el color del iPhone 17 Pro, pero este cargador Anker llama la atención por otra cosa

El nuevo cargador Anker 45W tiene un detalle que lo hace destacar frente a muchos rivales: su acabado Cosmic Naranja. Es inevitable pensar en ese tono cobrizo que tanto está dando que hablar alrededor del iPhone 17 Pro, pero en este caso el verdadero reclamo no está solo en el diseño. Lo más interesante de este accesorio es que incorpora una pantalla inteligente capaz de mostrar información en tiempo real sobre la carga, la temperatura o el modo de funcionamiento. También llega en color Negro Stone y se ha concebido como una propuesta compacta para quienes necesitan un cargador potente y fácil de llevar encima.

Te acompaña sin abultar

Anker plantea este lanzamiento como una opción atractiva para usuarios que se mueven mucho, viajan con frecuencia o simplemente quieren un cargador pequeño para el día a día. La compañía asegura que este modelo es un 47% más pequeño y un 36% más ligero que su cargador original de 30W, al tiempo que ofrece un 50% más de potencia. Más allá del dato comercial, lo cierto es que la idea de combinar 45W con un formato compacto tiene sentido en un momento en el que cada vez se valora más llevar menos peso en la mochila o en la maleta.

Lo que de verdad diferencia a este modelo es esa pequeña pantalla integrada. No es habitual ver este tipo de solución en cargadores de pared pensados para un público generalista, y aquí sirve para mostrar más de 20 interfaces con datos relacionados con el proceso de carga. No cambia por sí sola la experiencia de uso, pero sí añade un componente visual y práctico que puede resultar útil para quien quiera saber de un vistazo si todo está funcionando como debe.

Un cargador pequeño, pero con más información que la mayoría

La pantalla inteligente es la gran baza de este nuevo accesorio. Frente al cargador tradicional que simplemente se conecta y desaparece, aquí el usuario puede consultar parámetros en tiempo real. Algo que aporta una sensación de mayor control y que también encaja bien con ese perfil de usuario más pendiente del estado de la batería de su móvil.

Además, Anker asegura que el cargador puede identificar el modelo de iPhone en cuestión de segundos para ajustar la energía de forma personalizada mediante un sistema de carga en tres etapas. Esta identificación depende del dispositivo, del cable y de las condiciones de carga, siendo compatible con las series iPhone 17, iPhone 16 e iPhone 15, además de varios modelos de iPad Pro.

GaN, ActiveShield y un modo pensado para cuidar la batería

Otro de los argumentos del producto está en la seguridad. El cargador utiliza tecnología GaN, ya muy asentada en este tipo de accesorios por su capacidad para ofrecer buena potencia en cuerpos más pequeños. A eso suma ActiveShield, una capa adicional de protección para ayudar a evitar sobrecalentamientos y mantener una carga estable. Sobre el papel, son características ya conocidas en la gama media y alta de este mercado, pero aquí vienen acompañadas de ese plus de visibilidad que da la pantalla.

Anker también pone sus sabiduría para desarrollar el llamado Modo Cuidado, certificado por TÜV. Según la compañía, esta función puede reducir la temperatura de la batería del teléfono hasta en 5 grados frente a otros cargadores de 45W. Es una función interesante en una época en la que cada vez preocupa más el desgaste de la batería en el uso diario. El nuevo cargador Anker 45W ya puede comprarse en Amazon España por 39,99 euros.