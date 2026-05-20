¿Qué provoca que los televisores inteligentes se vuelvan más lentos cuanto más se usan?

Los televisores inteligentes se han puesto de moda en los últimos años y cada vez podemos encontrar a la venta productos más sofisticados y con una buena relación entre la calidad y el precio. Varios expertos también han avisado de los problemas de estos dispositivos en lo que respecta a un funcionamiento más lento que se puede solucionar llevando a cabo un tipo de prácticas que ayudarán a mejorar el funcionamiento de la TV. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos televisores inteligentes.

El próximo 11 de junio empieza el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y con este acontecimiento también llegan los anuncios ofertando televisiones para ver de la mejor forma posible el campeonato del mundo. Durante las próximas semanas se sucederán las ofertas para que los aficionados al fútbol puedan renovar o adquirir las nuevas smart TV que hace unos años llegaron al mercado para revolucionarlo todo.

El auge de las nuevas tecnologías también ha repercutido en el mundo de las televisiones, que han evolucionado de forma considerable hasta convertirse en grandes pantallas que se asemejan a un ordenador y que tienen una definición de imagen imposible de imaginar hace años. Los españoles hemos crecido con grandes aparatos con carcasas traseras y ahora podemos disfrutar de grandes pantallas planas que permiten el acceso a internet para poder disfrutar de distintas aplicaciones que ofrecen películas y series a la carta, vídeos a través de YouTube, música, juegos y un largo etcétera.

¿Por qué funcionan más lentos los televisores inteligentes?

Marcas como LG, Samsung o Xiaomi son las que lideran un mercado en ebullición y en el que habitualmente se pueden encontrar grandes ofertas para que estos televisores inteligentes puedan estar en las casas de todo el mundo, independientemente de su nivel de renta. Ahora, varios expertos también han avisado sobre los posibles problemas y soluciones de estos televisores inteligentes.

Por ejemplo, los especializados en la materia han avisado que estos televisores inteligentes pueden dar problemas de lentitud en su proceso y esto tiene que ver con problemas de saturación de la memoria de caché, las aplicaciones que actúan en segundo plano o una sobrecarga de la memoria RAM. Es decir, que si tu televisión está plagada de aplicaciones, puede que comience a funcionar un poco más lenta con el paso del tiempo.

Por ello, los expertos avisan de que es imprescindible reiniciar la televisión al menos una vez al mes. Incluso este ejercicio se puede hacer una a la semana si se usa con cierta frecuencia. Muchos usuarios entienden que apagando la televisión del mando, pero esto no «limpia» nada porque las aplicaciones seguirán actuando en un segundo plano. Por ello, se recomienda reiniciar el sistema pulsando durante unos segundos el control remoto. En caso de que tu TV no cuente con este botón, podrás hacer este reinicio suave desde la configuración.

Si quieres ir más allá, también puedes reiniciar la televisión desde el cable de alimentación y así te asegurarás de que se reinicia de una forma correcta. En caso de que los problemas vayan a más, estos televisores inteligentes también ofrecen la opción de llevar a cabo un reinicio de fábrica desde la opción de configuración. Esta limpieza dejará tu TV como el día en el que la compraste.