Dreame lanza la serie X60 Pro y el revolucionario Cyber X capaz de subir escaleras: la limpieza integral llega a cada rincón

Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente, ha anunciado hoy que lanzará la serie X60 Pro en su evento de presentación el próximo 27 de mayo. La serie X60 Pro representa la gama de robots aspiradores más potente e inteligente de Dreame hasta la fecha.

Una solución de limpieza integral para todo el hogar

Basada en las tecnologías consolidadas de Dreame, la serie X60 Pro incluye tres modelos —X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master—, cada uno diseñado para satisfacer distintas necesidades de los usuarios. Además de ofrecer una limpieza avanzada en superficies planas y bordes, la serie X60 Pro se complementa con el anuncio de la llegada de Cyber X, el primer robot aspirador biónico del mundo con sistema de cuatro orugas (patas) capaz de subir escaleras, lo que permite una limpieza fluida de peldaños y movilidad total entre plantas.

Juntos, constituyen la primera solución de limpieza integral real de Dreame, extendiendo la limpieza inteligente desde los suelos y rincones hasta las escaleras; una capacidad nunca antes vista en el sector de la robótica doméstica.

X60 Pro Ultra Complete: Máxima extensión, precisión absoluta

El Dreame X60 Pro Ultra Complete ofrece una limpieza de alta precisión: llega más lejos, detecta más suciedad y actúa en cada rincón.

Brazos Dual UltraExtend — El primer brazo robótico de doble articulación de Dreame

Como pioneros mundiales en la introducción de las tecnologías MopExtend™ y SideReach™, Dreame las ha evolucionado en esta generación hacia el sistema UltraExtend™. El cepillo lateral puede alcanzar ahora hasta 12 cm y la mopa se extiende hasta 18 cm*. Esto es posible gracias al brazo robótico biónico de doble articulación, un hito tecnológico que la marca presenta por primera vez.

En funcionamiento, la primera articulación se despliega de forma similar a un hombro, mientras que el brazo oscilante de segundo nivel se proyecta hacia adelante como si fuera un antebrazo. Este avance permite al robot alcanzar rodapiés, huecos bajo los muebles, patas de sillas y otros rincones estrechos donde los robots aspiradores convencionales no pueden acceder, reduciendo drásticamente los puntos de difícil acceso que suelen quedar sin limpiar en el hogar.

AI OmniSight System 3.0: Precisión extrema y respuesta inteligente

Equipado con el avanzado sistema AI OmniSight 3.0 —que integra cámaras duales con IA de 120° y navegación Versalift—, este robot es capaz de reconocer más de 320 tipos de objetos y detectar obstáculos de apenas 10 mm. Su capacidad de reacción es asombrosa: responde en tan solo 0,1 segundos, superando la velocidad del ojo humano.

Además, incorpora una luz azul proactiva diseñada para localizar manchas de líquidos transparentes, prácticamente invisibles tanto para las personas como para las generaciones anteriores de robots. Al detectarlas, el sistema activa automáticamente un modo exclusivo de fregado para eliminarlas por completo y garantizar una limpieza impecable.

PowerMaster: hasta 1.000 m², sin interrupciones

La tecnología PowerMaster integrada en el X60 Pro Ultra Complete cuenta con carga de alta velocidad de 11 A. Restaura el 24 % de la capacidad de la batería en solo 5,5 minutos y ofrece hasta 1.000 m² de limpieza con una sola carga. La gestión inteligente de la energía y la protección de seguridad de la batería de varias capas garantizan un funcionamiento fiable y continuo, así como una total tranquilidad.

HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 + succión de 42.000 Pa

Con una potencia de succión Vormax de 42.000 Pa*, el cepillo antienredos HyperStream DuoBrush 2.0 y un sistema de fregado térmico profundo de 280 RPM*, el robot aspirador está diseñado para eliminar la suciedad incrustada y las manchas difíciles en una sola pasada. Al ofrecer cero enredos* y un fregado sin marcas en múltiples superficies, establece un nuevo estándar en limpieza inteligente de alto rendimiento y sin esfuerzo.

Otras funciones incluyen:

Superación de obstáculos de hasta 10 cm: el robot puede cruzar umbrales de una sola capa de hasta 5,2 cm y umbrales de doble capa de hasta 10 cm.

Sistema de fregado térmico profundo: agua caliente a 100°C enjuaga las mopas a través de 20 boquillas de pulverización en la tabla de lavado, garantizando una limpieza profunda y la eliminación de bacterias. Las mopas térmicas de cambio de fase mantienen la temperatura por encima de 40°C durante al menos 4 minutos de fregado que, junto con una presión hacia abajo de 15N, permiten eliminar la grasa y las manchas más difíciles.

X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master: la versión con intercambio de mopa y la versión con llenado y vaciado automáticos

El X60 Pro Ultra Matrix y el X60 Pro Master comparten las mismas funciones avanzadas que el X60 Pro Ultra Complete, al tiempo que introducen innovaciones adicionales.

El X60 Pro Ultra Matrix incorpora la galardonada estación de intercambio de múltiples mopas y un compartimento para tres soluciones de limpieza, adaptándose automáticamente a las diferentes áreas con la mopa y la solución adecuadas. Esto garantiza el uso de mopas específicas para zonas determinadas y evita la contaminación cruzada. Puede albergar hasta tres tipos de mopa, intercambiándolas según el tipo de estancia o necesidad: almohadillas de fregado con cerdas de nailon para la grasa en la cocina, almohadillas de esponja con retención de agua para baños y almohadillas térmicas para otras habitaciones, manteniendo una temperatura constante para una limpieza optimizada.

El X60 Pro Ultra Matrix está disponible tanto en versión estándar como en versión «vision». La versión «vision» cuenta con un panel de estación transparente y una iluminación Soft Dot Matrix, con un diseño estético estelar que se integra elegantemente en los hogares modernos.

El X60 Pro Master es la versión con llenado y vaciado automáticos, lo que elimina el mantenimiento manual engorroso. Presenta un diseño compacto —la estación de carga solo mide 416 × 443 × 249 mm, menos que muchas tostadoras— para encajar fácilmente en cualquier hogar. Se requiere instalación profesional.

Cyber X: Supera los límites

Tras su debut en IFA 2025, el Cyber X regresa con mejoras significativas y un lanzamiento oficial; de esta forma, la limpieza de escaleras ya no se quedará atrás. Para celebrar el lanzamiento, 20 de los primeros compradores de la serie X60 Pro tendrán la oportunidad de ganar un Cyber X de regalo, ofreciendo a los usuarios seleccionados la posibilidad de experimentar de primera mano la solución de limpieza integral de Dreame.

Sistema adaptativo de subida de escaleras: diseñado para diversos tipos de escaleras

Creado para una movilidad doméstica versátil, su sistema adaptativo de subida de escaleras puede gestionar múltiples diseños de escaleras, incluyendo escaleras en forma de L, rectas, de caracol y de peldaños abiertos. Puede subir pendientes de hasta 42° y funciona con eficacia en escaleras alfombradas. La altura máxima del primer peldaño es de 30 cm y es capaz de superar obstáculos de hasta 35 cm.

Sistema biónico de cuatro orugas (patas) para subir escaleras: estable, seguro y rápido

Equipado con un sistema biónico de cuatro orugas para subir escaleras, el Cyber X se desplaza a una velocidad de 0,2 m/s y tarda solo 27 segundos en subir un escalón. Sus orugas de caucho de grado industrial, su estructura anticizallamiento y un sistema de triple freno proporcionan un agarre firme en cualquier tipo de suelo, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios, las mascotas y la propia escalera. El robot ha obtenido certificaciones tanto comerciales como de seguridad. Su estructura de aterrizaje amortiguada permite un descenso más fluido y suave que no daña los suelos.

Otras funciones incluyen:

Batería de 5.200 mAh: Con su batería de 5.200 mAh, Cyber X garantiza la limpieza en múltiples niveles en hogares de gran tamaño.

Con su batería de 5.200 mAh, Cyber X garantiza la limpieza en múltiples niveles en hogares de gran tamaño. Visión 3D ToF independiente para una navegación más eficiente: Esta tecnología proporciona datos 3D completos de las escaleras en un único escaneo vertical amplio, lo que asegura una detección precisa de cada escalón, borde, cambio de pendiente y ubicación de obstáculos.

Esta tecnología proporciona datos 3D completos de las escaleras en un único escaneo vertical amplio, lo que asegura una detección precisa de cada escalón, borde, cambio de pendiente y ubicación de obstáculos. Compatibilidad: Cyber X se integra a la perfección con la serie X60 Pro a través de módulos dedicados compatibles para subir escaleras; la compatibilidad con futuros modelos de robots aspiradores Dreame está prevista próximamente.

El 27 de mayo de 2026 se revelarán características adicionales de Cyber X, junto con los detalles de disponibilidad de la serie X60.

*18 cm: El valor de extensión de la mopa de 18 cm se mide en función de la distancia máxima de recorrido de un punto de referencia fijo en el borde de la mopa. Las mediciones pueden variar según el punto de referencia utilizado. *0 enredos: Basado en datos de laboratorios internos. El rendimiento real puede variar.