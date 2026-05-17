Cómo evitar estafas en WhatsApp con este sencillo cambio de privacidad

WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible para nuestro día a día, pero también en uno de los canales favoritos de los estafadores. Mensajes de supuestos familiares que han cambiado de número, ofertas de empleo demasiado buenas, inversiones milagrosas o enlaces para recoger un paquete son solo algunos ejemplos habituales. Por eso, evitar estafas en WhatsApp empieza por revisar una opción que muchos usuarios nunca han tocado, quién puede añadirte a grupos.

El ajuste de WhatsApp que deberías cambiar hoy

Una de las formas más habituales de recibir mensajes fraudulentos es acabar dentro de un grupo desconocido. A veces se trata de supuestas promociones, inversiones en criptomonedas, sorteos o falsas oportunidades de trabajo. El problema no es solo el mensaje en sí, sino que el usuario queda expuesto a enlaces, números desconocidos y posibles intentos de engaño. Para reducir ese riesgo, conviene cambiar la privacidad de los grupos. La ruta es sencilla:

WhatsApp > Ajustes > Privacidad > Grupos

Una vez dentro, lo recomendable es elegir “Mis contactos” o, todavía mejor, “Mis contactos excepto…” si quieres impedir que determinadas personas puedan meterte en grupos sin permiso.

La opción menos recomendable es dejarlo en “Todos”, porque permite que cualquier usuario, incluso alguien que no tienes guardado en la agenda, pueda intentar añadirte a un grupo. No significa que todos los grupos sean peligrosos, pero sí que abre una puerta innecesaria al spam y a los fraudes masivos.

Por qué este cambio ayuda a evitar estafas

Las estafas por WhatsApp funcionan muy bien porque llegan a un entorno que asociamos con confianza. No es lo mismo ver un anuncio sospechoso en una web desconocida que recibir un mensaje dentro de una aplicación que usamos a diario con familiares, amigos y compañeros.

Los grupos fraudulentos se aprovechan precisamente de esa sensación. A veces incluyen muchos participantes para aparentar normalidad, usan nombres creíbles o publican mensajes que imitan a empresas reales. Si el usuario pulsa un enlace, puede acabar en una página falsa diseñada para robar datos personales, claves bancarias o información de tarjetas.

Limitar quién puede añadirte a grupos no elimina todos los riesgos, pero reduce una vía de entrada muy común. Es un cambio rápido, gratuito y especialmente útil para personas mayores, adolescentes o usuarios que no revisan demasiado la configuración de privacidad.

Activa también la verificación en dos pasos

Hay otro ajuste muy importante que deberías tener activado, la verificación en dos pasos. Sirve para añadir un PIN de seguridad a tu cuenta de WhatsApp y dificulta que alguien pueda robártela aunque consiga engañarte para obtener un código de registro.

Puedes hacer este ajuste aquí:

WhatsApp > Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos

Desde ahí puedes crear un PIN. También es recomendable añadir una dirección de correo electrónico para poder recuperar el acceso si algún día lo olvidas.

Este punto es clave porque una de las estafas más frecuentes consiste en pedirte un código que te llega por SMS. El mensaje suele venir acompañado de una excusa, las típicas de “me he equivocado”, “te llegará un código”, “pásamelo un momento” o incluso una falsa advertencia de seguridad. Ese código nunca debe compartirse.

Señales de que un mensaje de WhatsApp puede ser una estafa

Aunque los estafadores cambian de estrategia, muchas señales se repiten. Desconfía si recibes un mensaje de un número desconocido que te pide dinero, te mete prisa, incluye enlaces extraños, promete ganancias fáciles o solicita códigos de verificación.

También conviene tener cuidado con los mensajes que parecen venir de un familiar con un número nuevo. Antes de hacer una transferencia o enviar cualquier dato, llama a esa persona por otra vía. Una simple llamada puede evitar un disgusto importante.

Otro aviso claro son las faltas de ortografía, los textos mal traducidos o las promociones demasiado buenas para ser verdad. WhatsApp recomienda detenerse, pensar y no seguir la conversación cuando algo resulte sospechoso.

Un minuto de ajustes puede evitar muchos problemas

No hace falta ser un experto en ciberseguridad para proteger mejor WhatsApp. Con dos cambios básicos, limitar quién puede añadirte a grupos y activar la verificación en dos pasos, se reduce bastante la exposición a fraudes habituales.

Revisar estos ajustes lleva menos de un minuto y puede evitar que un desconocido te meta en un grupo sospechoso, que alguien intente robar tu cuenta o que acabes pulsando un enlace diseñado para engañarte. En seguridad digital, muchas veces el mejor truco es cerrar la puerta antes de que alguien intente entrar.

Recuerda que el blog oficial de WhatsApp es uno de los mejores canales para estar al tanto de todas las novedades que llegan a la aplicación.