¿Qué partidos se presentan a las elecciones de Andalucía? Estos son todos los candidatos

Ya hace algunos días que se ha iniciado la carrera de fondo para las elecciones de Andalucía que se celebrarán el 17 de mayo de 2026. En un contexto marcado por la polarización y la reconfiguración de los bloques ideológicos, los principales partidos vuelven a medir fuerzas en una comunidad clave por su peso demográfico y simbólico. ¿Qué partidos se presentan y cuáles son los candidatos?

La campaña se presenta abierta, con varias formaciones intentando consolidar o ampliar su base electoral. Los partidos tradicionales buscan reafirmar su posición, mientras que otras fuerzas tratan de captar a nuevos votantes. El resultado dependerá en gran medida de la movilización, las alianzas posteriores y la capacidad de los candidatos para conectar con una ciudadanía cada vez más exigente. En este escenario, el liderazgo y la claridad en los mensajes serán determinantes para inclinar la balanza en estas elecciones de Andalucía el 17 de mayo.

Principales partidos y candidatos en las elecciones de Andalucía 2026

El Partido Popular Andaluz (PP-A) llega a estas elecciones con la intención de mantener su posición dominante en la comunidad, con su candidato Juanma Moreno que va por la reelección. Recordemos que no acabó legislatura porque anunció elecciones antes. La gran parte de las encuestas lo mantienen en muy buena posición.

Tras su crecimiento en anteriores comicios, la formación aspira a consolidar su proyecto político en Andalucía, apoyándose en una gestión que ha buscado proyectar estabilidad y moderación. Su candidato centra el discurso en la continuidad, la economía y la gestión de los servicios públicos.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) intenta recuperar terreno en una comunidad donde históricamente ha tenido un fuerte arraigo. La formación apuesta por reforzar su perfil social y por conectar con votantes tradicionales que en los últimos años se han desplazado hacia otras opciones. Su candidata María Jesús Montero, hasta hace bien poco vicepresidenta primera en el Gobierno central de Sánchez, se presenta como una alternativa centrada en el estado del bienestar y la cohesión territorial.

Vox y el espacio de la derecha

En el bloque de la derecha, Vox continúa consolidándose como una fuerza relevante, y se presenta con su candidato Manuel Gavira. Su discurso, centrado en cuestiones como la identidad, la seguridad y la crítica a determinadas políticas autonómicas, busca movilizar a un electorado fiel. La formación aspira a mantener o mejorar sus resultados, lo que podría ser clave en posibles acuerdos de gobierno, de igual forma que sucede en otras comunidades españolas.

La presencia de Vox introduce un elemento adicional en la ecuación política, ya que su peso puede condicionar la formación de mayorías. El reparto de escaños será determinante para definir el escenario postelectoral.

Las fuerzas de la izquierda alternativa

Más allá de los dos grandes partidos, el espacio de la izquierda alternativa para las elecciones de Andalucía 2026 también tendrá un papel relevante. Formaciones como Por Andalucía, con su candidato Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, con su candidato José Ignacio García, buscan consolidar su presencia en el Parlamento andaluz.

Estas fuerzas centran su discurso en cuestiones sociales, medioambientales y de derechos, intentando diferenciarse tanto del PSOE como de las opciones conservadoras. Su capacidad para movilizar votantes y articular un proyecto común será clave para su rendimiento electoral.

Otros partidos políticos que participan de las elecciones son Se Acabó la Fiesta (SALF) y el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA).

El papel de los candidatos

Las elecciones a Andalucía 2026 estarán muy marcadas por los perfiles de los candidatos. La política autonómica ha demostrado en numerosas ocasiones que el liderazgo personal puede influir de manera decisiva en los resultados.

Los aspirantes de los principales partidos buscan proyectar cercanía y credibilidad, dos cualidades especialmente valoradas por el electorado. En un contexto de creciente desafección política, la conexión emocional con los votantes para seguir o cambiar de partido.

Un sistema electoral determinante

El funcionamiento del sistema electoral también condiciona el resultado final. El reparto de escaños por provincias y la aplicación del método D’Hondt pueden favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial.

Según explica el Parlamento de Andalucía en su documentación oficial, este sistema busca garantizar la representatividad, aunque también puede penalizar a partidos con menor presencia en determinadas circunscripciones. Por ello, la distribución del voto será tan importante como su volumen total.

Participación y contexto europeo en las elecciones de Andalucía 2026

La participación será otro de los factores clave. En elecciones autonómicas, el nivel de movilización suele variar en función del contexto político y social. Un aumento o descenso en la participación puede alterar significativamente el reparto de fuerzas.

Instituciones como el Parlamento Europeo han señalado en diversos estudios la importancia de la participación ciudadana para el buen funcionamiento de las democracias. En el caso andaluz, este elemento podría resultar decisivo en un escenario tan competitivo.