La Feria de San Isidro 2026 se despide hoy domingo 14 de junio con una de esas citas que siempre marcan el calendario taurino en Madrid. No se trata de una tarde cualquiera, ya que se celebra la Corrida de la Beneficencia, el festejo que cada año pone el cierre a la feria en Las Ventas y que, como suele pasar, llega rodeado de expectación de modo que si deseas verlo desde casa, podrás hacerlo a través de televisión y otras opciones que ahora te desvelamos. Toma nota porque este es el horario y dónde ver la corrida de toros de Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández en Las Ventas por San Isidro hoy.

Desde primera hora de hoy se respira entre los aficionados, un ambiente distinto en los alrededores de la plaza. Mucha gente que no ha podido ir durante la semana aprovecha el domingo, y otros repiten porque saben que esta corrida tiene algo especial. El cartel ayuda, claro, con tres nombres que ahora mismo generan interés y que llegan en momentos muy concretos de la temporada. Pero lo cierto es que no quedan entradas ya que el lleno está asegurado desde hace días, lo que vuelve a colocar a Las Ventas en el centro de la conversación. Para quienes no puedan acudir, eso sí, hay alternativa a través de la televisión

Horario de la corrida de toros en Las Ventas por San Isidro hoy

La corrida se celebra hoy, domingo 14 de junio, en la plaza de toros de Las Ventas. El inicio como el resto de la Feria está fijado a las 19:00 horas. A partir de ese momento se lidiarán seis toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés, dos ganaderías muy ligadas a Madrid y que suelen aparecer en tardes importantes. Es, además, el festejo que cierra oficialmente la feria, así que todo se concentra en estas dos horas largas de corrida que despedirá los festejos de San Isidro hasta el año que viene.

Dónde ver gratis la Corrida de la Beneficencia

Si no tienes entrada, la corrida se podrá ver en directo por televisión y sin coste. La emisión principal será en Telemadrid, que ofrecerá el festejo en abierto desde el inicio. También habrá señal en otras autonómicas como Castilla-La Mancha Media, Aragón TV o À Punt, que suelen compartir retransmisión en este tipo de citas. Para quienes estén fuera de estas comunidades, estas cadenas pueden encontrarse en plataformas como Movistar+ u Orange TV.

En el caso de Telemadrid, además, suele estar disponible la emisión en directo a través de su web y de su app, mediante su propia plataforma TLMad, lo que facilita seguir la corrida desde cualquier punto.

Roca Rey, Talavante y Víctor Hernández

El cartel de este año mezcla experiencia, momento y relevo generacional. Tres perfiles distintos que llegan a una tarde que no suele dejar indiferente. Andrés Roca Rey vuelve a Madrid en una fecha señalada. El torero peruano regresa después de la cornada que sufrió en Sevilla en abril, ya recuperado y con ganas de medirse en una de las plazas más exigentes. Su temporada sigue siendo muy sólida y, cada vez que aparece en Las Ventas, el interés se dispara.

Alejandro Talavante es, probablemente, uno de los toreros que mejor conoce esta plaza. Sus siete Puertas Grandes en Madrid hablan por sí solas. No es algo habitual. Su relación con el público venteño viene de lejos y, cuando entra en el cartel, siempre hay expectación. Además, llega tras haber firmado una buena actuación en esta misma feria hace apenas unas semanas.

En el otro extremo está Víctor Hernández, que afronta una tarde de mucho peso dentro de su temporada. El madrileño tomó la alternativa en 2023 y todavía está en ese punto en el que cada tarde cuenta. Ya ha demostrado que puede funcionar en Las Ventas, donde salió a hombros como novillero, pero este tipo de corridas son otro nivel.

Por qué es tan especial la Corrida de la Beneficencia

Más allá del cartel, la Corrida de la Beneficencia tiene un peso propio dentro del calendario. No es solo la última de San Isidro sino que tiene detrás una tradición que se remonta varios siglos. Su origen está en el siglo XVII, cuando el rey Felipe IV decidió que la recaudación de ciertos festejos se destinara a hospitales, en concreto al Hospital General de Atocha. A partir de ahí, la idea se fue consolidando hasta convertirse en una cita fija dentro del año taurino en Madrid.

Hoy sigue manteniendo ese carácter solidario. Todo lo que se recauda se destina a fines benéficos, algo que no ocurre en la mayoría de festejos. A eso se suma el componente institucional, ya que históricamente ha sido una de las corridas vinculadas a la presencia de autoridades y, en algunos casos, de la Casa Real. En definitiva, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de esas tardes que los aficionados tienen marcadas desde el principio de temporada y que como ha quedado demostrado con las entradas agotadas, nadie se quiere perder.