El Gobierno sabe desde hace 4 años que sus aviones antiincendios están «obsoletos y averiados por su envejecimiento»

Hace apenas una semana, el Gobierno declaró extinguido un contrato de 24 millones de fondos europeos para la modernización de sus aviones anfibios, encargados de la lucha contra los incendios forestales. Un ambicioso expediente que llevaba abierto desde 2022 -con declaración de urgencia- y que ha atravesado todo un embrollo burocrático hasta su cancelación. El encargo consistía en el «diseño, certificación y suministro de 11 kits de modernización de la flota de aviones anfibios CL-215T serie 5 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», los aviones clave en la extinción del fuego. Un contrato imprescindible para poner a punto una flota envejecida, ante uno de los mayores desafíos que, cada verano, atraviesa nuestro país. En la documentación asociada al expediente, y firmada hace cuatro años, el Gobierno reconocía ya la crítica situación de estas aeronaves.

«En los últimos años la operatividad de la flota estatal se ha visto mermada por la existencia de obsolescencias y averías recurrentes como consecuencia de su envejecimiento, que hacen imprescindible su resolución», admite Transición Ecológica en la memoria del contrato, consultada por OKDIARIO. Igualmente, se apunta a las nuevas exigencias de la Unión Europea que «exigen la modernización de los dispositivos aeronáuticos de comunicación y navegación de todas las aeronaves que sobrevuelen el espacio europeo».

El documento, firmado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, viene a reconocer así las limitaciones de la flota estatal disponible para la lucha contra el fuego, un asunto siempre cuestionado. Unas limitaciones que el Gobierno ya conoce, al menos, desde hace cuatro años.

«45 años de servicio»

La flota contra incendios ha sufrido una merma evidente en la última década. En 2018, España contaba con 18 aviones anfibios. En mayo, Pedro Sánchez presentó el operativo anual contra los incendios como «el mayor despliegue del Estado» a pesar de que, según anunció, sólo contaría con 10 aviones. De esas naves comprometidas por el presidente del Gobierno, apenas siete están operativas y otra, a punto de agotar las horas de vuelo, según informó El Mundo. Desde el propio Gobierno se ha reclamado incluso a las comunidades que «gestionen los operativos con la máxima eficacia, eficiencia y prudencia» porque «hay que dosificar la capacidad de respuesta de aquí a final del verano».

Lo cierto es que la documentación firmada por el propio Ejecutivo ya revelaba en 2022 la crítica situación de los medios contra incendios. El Gobierno reconocía que sus aviones anfibios sufrían serias limitaciones, lo que hacía «necesario acometer la modernización de la flota, cuya edad media es de aproximadamente 30 años».

«El objetivo de este contrato de modernización es garantizar la operatividad de estos aviones durante los 45 años previstos de servicio, sustituyéndolos a lo largo de la próxima década por nuevas evoluciones de estos aviones», se recoge en el expediente, ahora extinguido.

Para Transición Ecológica, la modernización de los anfibios resultaba urgente para «mantener, e incluso incrementar, la operatividad, eficacia, eficiencia y seguridad» del servicio, dado el «mandato legal de apoyo a las comunidades autónomas en las operaciones de extinción de incendios forestales».

España afronta de nuevo una situación crítica de incendios. La preocupación se centra sobre todo en los incendios activos en Madrid y Ávila, que -al cierre de esta información- habían obligado a desalojar y confinar a más de 40.000 personas.