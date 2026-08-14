Las oposiciones de Policía Local de Manilva y Los Barrios comparten miembros del tribunal en medio de la polémica

Las oposiciones para acceder a la Policía Local de Manilva y Los Barrios comparten algo más que el objetivo de incorporar nuevos agentes a sus respectivas plantillas: una parte relevante de las personas encargadas de evaluar a los aspirantes se repite entre ambos procesos y mantiene además vínculos con tribunales de procesos selectivos celebrados en San Roque. La coincidencia cobra especial relevancia después de que estas oposiciones hayan quedado rodeadas de polémica por las reclamaciones de varios opositores.

La documentación comparada de los tribunales revela al menos diez nombres que aparecen repetidos entre los tres municipios. En el caso de Manilva y San Roque, la coincidencia alcanza a nueve personas: Ana Núñez de Cossío, Rubén Adolfo Pérez Casas, Íñigo Diarte Montoya, Juana Gutiérrez Cortés, Milagrosa Pájaro Velázquez, Pedro Luis González Ferrer, Laura Malagón Cañas, Juan Carlos Crespo Sánchez y Ana Orillo Carrasco. En Manilva y Los Barrios se repiten, además, Antonio Cánovas de San Mateo Benítez, Rubén Adolfo Pérez Casas y Pedro Luis González Ferrer.

No se trata, por tanto, de que los tres tribunales sean exactamente idénticos, pero sí de que existe un núcleo de funcionarios y técnicos que aparece de forma reiterada en los órganos encargados de seleccionar a policías locales en estos municipios.

En Los Barrios, el Ayuntamiento convocó siete plazas de Policía Local. El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicó en febrero la composición del tribunal, con Antonio Cánovas de San Mateo Benítez como presidente titular, Rubén Pérez Casas como vocal titular y Pedro Luis González Ferrer como suplente, entre otros integrantes.

En Manilva, el proceso para cubrir tres plazas designó como presidenta a Juana Gutiérrez Cortés, con Ana Núñez de Cossío como secretaria y, entre sus vocales, a Rubén Pérez Casas, Antonio Cánovas de San Mateo Benítez, Juan Carlos Crespo Sánchez y Milagrosa Pájaro Velázquez. El proceso cuenta además con asesores para las pruebas físicas y psicotécnicas.

La coincidencia adquiere especial interés por el contexto en el que se desarrollan ambas oposiciones. En Los Barrios, se ha reclamado recientemente al Ayuntamiento toda la documentación del proceso después de recibir consultas de opositores que trasladaban «posibles incidencias».

En Manilva, la polémica es todavía mayor. Las oposiciones para la Policía Local acumulan once impugnaciones, dos denuncias ante la Fiscalía, una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y una reclamación patrimonial, según la documentación y las denuncias conocidas.

San Roque, el antecedente que vuelve a aparecer

La tercera pata de esta historia conduce a San Roque, donde algunos de los nombres que ahora aparecen en los tribunales de Manilva y Los Barrios ya han participado en procesos selectivos de la Policía Local.

El antecedente más llamativo se remonta a las oposiciones para cubrir dos plazas de oficial de la Policía Local celebradas hace más de una década. Uno de los agentes que había quedado inicialmente en segundo lugar denunció presuntas irregularidades en la adjudicación después de que el tribunal revisara los méritos de los aspirantes y modificara la clasificación. Según las informaciones publicadas entonces, al candidato que había quedado tercero se le contabilizaron en una revisión posterior determinados cursos que inicialmente no habían puntuado, lo que provocó que ascendiera en la clasificación y desplazara al segundo aspirante. El afectado llegó a acudir a los tribunales.

No fue el único episodio polémico. En 2021, el sindicato CSIF cuestionó públicamente la composición de los tribunales de las oposiciones para cuatro agentes y una plaza de inspector en San Roque. La organización sindical llamó la atención sobre el hecho de que no hubiera ningún miembro de la Policía Local entre los integrantes de los tribunales, aunque reconocía que la composición podía ajustarse a la legalidad. CSIF defendía que, por la especialización de las pruebas, los órganos deberían contar con perfiles técnicos con formación y conocimientos específicos.

La conexión vuelve a aparecer ahora al comparar los tribunales. Rubén Adolfo Pérez Casas y Pedro Luis González Ferrer aparecen en los tres municipios, mientras que otros miembros y asesores se repiten entre San Roque y Manilva. Todo esto ocurre en un contexto en el que Los Barrios acaba de recibir reclamaciones de opositores y Manilva acumula impugnaciones y denuncias.