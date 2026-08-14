Andalucía eleva a 38 los casos de virus del Nilo, todos ellos en Sevilla

Andalucía ha elevado a 38 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya notificado este viernes cuatro nuevos positivos. Todos los nuevos casos corresponden a la provincia de Sevilla y uno de ellos ha desarrollado enfermedad neuroinvasiva.

Los cuatro nuevos positivos se han localizado en Bollullos de la Mitación, Olivares, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa, con un caso en cada uno de estos municipios, según la última actualización de la Junta de Andalucía.

Con estos nuevos contagios, el balance acumulado en la comunidad alcanza los 38 casos humanos. De ellos, 27 han presentado una enfermedad leve, mientras que otros 11 han desarrollado una forma neuroinvasiva, una de las manifestaciones más graves asociadas a la infección por el virus del Nilo Occidental.

En cuanto a la evolución de los pacientes, desde el inicio del recuento se ha producido un fallecimiento, mientras que una persona ya se ha recuperado sin secuelas. Los otros 32 casos presentan actualmente una evolución provisional favorable.

La totalidad de los casos humanos confirmados en Andalucía durante este año se concentra por el momento en la provincia de Sevilla, que continúa siendo el principal foco de preocupación de las autoridades sanitarias. Villamanrique de la Condesa se mantiene como el municipio con más positivos, con ocho casos.

Le siguen La Puebla del Río y Coria del Río, con cinco casos cada uno; Dos Hermanas y Aznalcázar, con cuatro; y Palomares del Río y Sevilla capital, con tres positivos cada uno. Además, Almensilla y Bollullos de la Mitación acumulan dos casos, mientras que Los Palacios y Villafranca y Olivares contabilizan un positivo cada uno.

La Junta también mantiene activo el dispositivo de vigilancia para detectar posibles infecciones. Hasta el momento se han realizado estudios de laboratorio destinados a descartar la presencia del virus del Nilo en 457 usuarios, además de haberse efectuado el despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas.

24 municipios en situación de alerta

La vigilancia se extiende además a distintas zonas de Andalucía donde se ha detectado circulación del virus o existe riesgo de transmisión. Actualmente, son 24 los municipios declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental.

La última actualización incorpora a Pulpí (Almería), Algodonales (Cádiz), Bollullos de la Mitación, Olivares y Las Cabezas de San Juan, estos tres últimos en la provincia de Sevilla.

Por provincias, también se encuentran en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola y Mijas, en Málaga, además de la zona de Campanillas en Málaga capital. A ellos se suman otros 15 municipios sevillanos.

En Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.