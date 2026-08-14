Denuncian ante la Guardia Civil a un vecino de Valdepeñas que asegura haber matado a unos 40 gatos

El Partido Animalista Pacma denunciará ante la Guardia Civil a un vecino de Valdepeñas, en Ciudad Real, después de que este asegurara en un vídeo publicado en redes sociales haber matado a alrededor de 40 gatos comunitarios. Según la formación, el hombre reconoce haber atropellado a varios ejemplares y haber acabado con otros después de que accedieran a su propiedad. Pacma ha reclamado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

El vídeo que ha provocado la denuncia

Pacma asegura que tuvo conocimiento del caso a través de una grabación difundida en redes sociales en la que el propio individuo relata sus actuaciones. En el vídeo, según la formación animalista, afirma haber atropellado a unos diez gatos cuando estos cruzaban la carretera y haber matado posteriormente a otros ejemplares que entraron en su finca. También justifica su comportamiento alegando que estos animales son depredadores y cuestiona que puedan ser alimentados en espacios públicos.

El hombre también dirige críticas contra el Ayuntamiento de Valdepeñas por permitir la alimentación de las colonias y, según Pacma, profiere insultos contra una persona encargada de la gestión de una colonia felina. La formación ha difundido el contenido y sostiene que los hechos relatados deben ser investigados por las autoridades antes de determinar responsabilidades.

La ley protege a los gatos comunitarios

La legislación española establece un marco específico para estos animales. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales define al gato comunitario como aquel que vive en libertad vinculado a un territorio y establece que la gestión de las colonias corresponde a las entidades locales. Los ayuntamientos deben desarrollar programas destinados al control poblacional mediante métodos como la identificación y la esterilización.

La misma norma prohíbe dar muerte a gatos comunitarios salvo en los supuestos expresamente autorizados y contempla como infracción muy grave causar su muerte fuera de esos casos. Además, la legislación establece restricciones sobre la retirada o desplazamiento de estos animales y exige que determinadas actuaciones se realicen bajo criterios de protección y supervisión.

Pacma acudirá a la Guardia Civil

La formación animalista considera que las declaraciones difundidas en el vídeo constituyen elementos suficientes para solicitar que se investigue lo ocurrido. Pacma tiene previsto trasladar a la Guardia Civil la grabación y el resto del material disponible para que se determine si los hechos reconocidos por el vecino se produjeron realmente y, en ese caso, qué consecuencias legales podrían derivarse.

El Código Penal también contempla delitos contra los animales. El artículo 340 bis establece penas para determinadas conductas que causen lesiones y muerte a animales, aunque su aplicación concreta depende de las circunstancias y de la calificación jurídica que realicen las autoridades y los tribunales.