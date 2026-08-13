La AEMET emite una alerta por fuertes tormentas hoy en esta parte de Castilla-La Mancha: «Nivel máximo de aviso: naranja»

Esta parte de Castilla-La Mancha estará en el nivel máximo de aviso naranja, la AEMET no duda en lanzar esta alerta. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden ser esenciales. Es momento de conocer lo que podría pasar en breve, con la mirada puesta a un cielo que esconde determinados detalles que quizás desconocíamos. Este cambio de tendencia que nos acompaña puede acabar siendo un motivo para extremar las precauciones si nos movemos en estas fechas.

El verano es el momento del año que disponemos de más tiempo para poder sumergirnos de lleno en este tipo de eventos que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Salir en busca de la casa de pueblo o de ese elemento que puede acabar siendo el que nos invite a atravesar este fenómeno puede convertirse en la antesala de algo más. Sin duda alguna, la AEMET no duda en lanzar estas alertas por fuertes tormentas en una parte del país que se pasará del verano al otoño a toda velocidad.

Nivel máximo de aviso naranja

Los avisos de la AEMET nos permiten conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tocará saber qué puede pasar en breve. Lo que nos estará esperando es este cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos marcará de cerca.

Este tiempo que nos estará alejando de lo que sería habitual en esta época del año, puede complicarse por momentos. En especial, cuando lo que realmente puede pasar en breve es un importante cambio que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará un paso importante en estos días.

Este aviso que nadie hubiera esperado en esta época del año puede hacernos pensar en un cambio importante, sobre todo, si acabamos descubriendo la esencia de este tipo de detalles que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca.

Es hora de conocer una previsión del tiempo que afecta de lleno a un nuevo puente, a una etapa de vacaciones que se inicia para unos y que acaba para otros. En estas fechas también hay alertas naranjas y no precisamente por el calor, sino que pueden aparecer otros fenómenos.

Emite una alerta la AEMET por fuertes tormentas hoy en esta parte de Castilla-La Mancha

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta ante la llegada de fuertes tormentas hoy en esta parte de Castilla-La Mancha. Llega un giro radical que podría acabar siendo el que nos haga replantearnos unas actividades que se verán afectadas por esta previsión del tiempo.

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso al principio, con nubosidad de evolución a partir de mediodía, más probable en zonas de montaña. Chubascos y tormentas en el tercio sur y en zonas de montaña del tercio oriental durante la tarde, que podrán ir acompañadas de granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios en zonas de montaña y en ligero ascenso en el resto, salvo algún ligero descenso en el entorno de Almansa; máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Se alcanzarán los 40 grados en los valles del Tajo y del Guadiana y los 37-38 grados en el resto. Viento flojo variable, con predominio de las componentes sur y oeste en las horas centrales e intervalos de mayor intensidad durante la tarde. Probables rachas muy fuertes asociadas a las tormentas».

Las alertas estarán activadas: «Las temperaturas máximas alcanzarán los 39-40 grados en los valles del Tajo y del Guadiana, los 38-39 en La Mancha y los 37-38 grados en el resto. Chubascos y tormentas en el tercio sur y en zonas de montaña del tercio oriental, con probable granizo y rachas muy fuertes asociadas».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una situación de cierta estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados y un episodio de altas temperaturas. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia general a despejar. Esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia y del Cantábrico, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior y del tercio oriental, donde se esperan tormentas y chubascos, más probables en las montañas del tercio este, especialmente en las sierras Ibéricas y Béticas oriental. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posible calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas máximas, sin cambios significativos, salvo algún aumento ligero en el nordeste y en Canarias y algún descenso también ligero en el Cantábrico. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayoría de la Península, salvo el Cantábrico, litorales y montañas. Podrán rebasar los 40 en los valles fluviales del sudoeste y puntualmente en el Miño y zonas de la meseta sur. Mínimas en aumento ligero. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, nordeste peninsular y en las islas, y puntualmente en litorales y zonas bajas del norte, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».