La Guardia Civil detiene a tres personas por una oleada de robos en Los Palacios (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como autoras de una oleada de delitos contra el patrimonio cometidos durante los últimos meses en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), una investigación que ha permitido esclarecer varios robos tanto en establecimientos comerciales e industriales como en una residencia de personas mayores.

La investigación fue iniciada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios después de que empresarios y comerciantes de la localidad denunciaran un incremento de los delitos contra el patrimonio. Las primeras investigaciones permitieron a los agentes detectar además cuatro robos especialmente significativos cometidos en el interior de una residencia de personas mayores.

Según la Guardia Civil, los autores conseguían vulnerar las medidas de seguridad del centro y aprovechaban las horas en las que los residentes se encontraban fuera de sus habitaciones para acceder a ellas y sustraer diferentes objetos de valor. Entre los efectos robados se encontraba la tarjeta de crédito de uno de los residentes.

Los investigadores descubrieron posteriormente que la tarjeta había sido utilizada de manera fraudulenta y continuada en distintos puntos de la provincia de Sevilla. Los autores realizaron compras de diversa índole hasta acumular cargos por un importe superior a los 8.000 euros. El seguimiento de estas operaciones permitió a los agentes establecer el rastreo de la tarjeta y avanzar en la identificación de los responsables.

La investigación, apoyada además por la colaboración ciudadana, permitió identificar plenamente a los tres sospechosos. La Guardia Civil desplegó entonces un dispositivo que culminó con sus detenciones y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.

El juez decretó el ingreso inmediato en prisión de dos de los tres detenidos, a los que se atribuyen, entre otros hechos, varios delitos de robo con fuerza y para quienes se ha tenido en cuenta su situación de multirreincidencia.

La operación ha permitido esclarecer, además de los cuatro robos cometidos en la residencia de mayores, una elevada cantidad de delitos contra el patrimonio perpetrados en el sector comercial e industrial de Los Palacios y Villafranca. Estos hechos habían generado un clima de alerta e inseguridad entre vecinos y comerciantes de la localidad.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si los detenidos pudieron estar implicados en otros delitos cometidos tanto en Los Palacios y Villafranca como en municipios cercanos.