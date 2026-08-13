Manu Pascual reabre la polémica del bote de ‘Pasapalabra’ que ganó Rosa Rodríguez: «Muy cogida con pinzas»

El pasado mes de febrero, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de la emisión de uno de los programas más esperados de Pasapalabra. Durante meses, Manu Pascual y Rosa Rodríguez se enfrentaron en el formato con el objetivo de hacerse con el Rosco. Pero, al final, fue la gallega la que logró completar la prueba. Un hito muy importante con el que se embolsó 2.716.000 euros, algo que no había pasado hasta la fecha en el concurso. Sin embargo, en la vida es muy complicado que todo el mundo esté feliz con lo mismo. Por ello, poco tardaron en surgir las críticas de los detractores y las acusaciones de tongo.

El motivo de esta situación se ha debido a que muchos consideran que Rosa Rodríguez no pronunció de manera correcta la respuesta. «Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP», era la pregunta que le hizo Roberto Leal. Ante ello, la participante al respondió «Earl Morrall». Pero, la pronunciación con la que lo dijo ha molestado a muchos. Una situación por la que Manu Pascual no se ha pronunciado, hasta ahora.

Manu Pascual confiesa que no habla con Rosa Rodríguez desde que finalizó su paso por ‘Pasapalabra’.

El joven era el favorito de muchos espectadores de Pasapalabra para ganar el concurso. Motivo extra por el que muchos no estuvieron de acuerdo con la victoria de Rosa Rodríguez. Un revuelo importante por el que se ha pronunciado, recientemente, en su entrevista con El Confidencial. Y es que, respecto a la pronunciación de la palabra que le concedió la victoria a su rival, ha sido honesto.

«Fue una pronunciación muy cogida con pinzas. Supongo que si lo hubiese ganado, yo exactamente igual, la polémica habría sido la misma», dijo. «La palabra Morral era bastante encontrable para nosotros porque pertenece a una lista de MVP de la NFL», ha explicado. Asimismo, ha comentado que, en el caso de que a él le hubiese aparecido esa palabra en el Rosco, también lo habría resuelto porque no era complicada.

Por otro lado, desde que finalizó su etapa en Pasapalabra, han pasado seis meses. Pero, el joven ha confesado que no ha vuelto a hablar con Rosa Rodríguez desde entonces. Por lo tanto, podría decirse que no forjaron una amistad para toda la vida. «Desde el programa no hemos vuelto a hablar», ha dicho. Sin embargo, sí hay otros ex participantes del concurso con los que tiene contacto.

«Con Óscar me llevo bastante. Con Moisés también he coincidido. Con Alberto, que también fue rival mío, también tengo relación. Con Vicky me llevo bastante bien. Al final haces amistades con algunas personas y con otras congenias menos. No pasa nada, como en la vida normal», ha contado. Además, por último, ha hablado sobre la nueva prueba que han incorporado, la de AlaZ. «Era muy difícil superar a El Rosco porque ha estado muchos años con nosotros. La verdad es que está muy bien adaptada, se mantiene la esencia y se complica un puntito más», ha concluido.