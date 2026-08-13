Quién es Diego Arjona: su edad, su pareja, de dónde es y su profesión

La industria del entretenimiento nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han marcado al público de una manera o de otra. En esta ocasión, realizaremos un breve repaso por el lado más personal y el más profesional de Diego Arjona. Y es que el cómico, guionista, director de cine y actor cuenta con una carrera absolutamente espectacular. Una vida profesional que ha crecido a pasos agigantados con el paso de los años y con la que se ha hecho un hueco en el mundo del humor. ¡Así se presenta!

Nacido el 31 de julio de 1978 en Algeciras, Diego Arjona siempre sintió una fuerte conexión con el mundo del entretenimiento. Por ello, desde muy joven, se formó académicamente en el Aula Municipal de Teatro de la FMC José Luis Cano de Algeciras. Unos primeros pasos donde empezó realizando cortometrajes. Así pues, con el paso de los años, el artista apostó por estudiar Magisterio, pero no sería lo único. Y es que quería seguir conociendo el mundo del cine y el espectáculo. Por ello, hizo las maletas y se mudó a Madrid. Una importante decisión que tomó con el objetivo de formarse en la escuela de cine y televisión Septima Ars.

El lado más profesional de Diego Arjona

En sus primeros años, realizó el cortometraje de Chanquete ha muerto, su primer proyecto en formato de cine. Un trabajo con el que obtuvo el segundo premio en el Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (Cádiz). Años después, tras concluir sus estudios audiovisuales, se adentró en el mundo del humor.

Su primer espectáculo fue ¡Vamos… digo yo!, el cual le llevó a recorrerse la geografía española con sus shows. Debido al éxito, amplió el proyecto y lo bautizó con el nombre de ¡Vamos… digo yo! Sin gluten y bajo en lactosa. Asimismo, en televisión, el humorista se unió a El club del chiste, junto a Anabel Alonso, en Antena 3. Además, ha aparecido como invitado en distintos programas, entre ellos, Pasapalabra.

El lado más personal de Diego Arjona

En redes sociales, Diego Arjona suele compartir contenido relacionado con su trabajo como humorista y sus espectáculos. En plataformas como Instagram, acumula más de 79.000 seguidores. Un medio donde muestra su lado más cercano. Por otro lado, a nivel personal, siempre se ha presentado como un hombre muy reservado con su vida privada. Por lo tanto, se desconoce el nombre y la identidad de su pareja sentimental o de aquellas que hubiesen pasado por su vida.