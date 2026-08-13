Luna Serrat está descubriendo una nueva rutina marcada por pañales, tomas, pocas horas de sueño y, sobre todo, dos pequeñas que han cambiado por completo su día a día. La joven se convirtió el pasado mes de julio en madre de mellizas y, varias semanas después de su llegada, ha compartido una de las imágenes más íntimas de esta nueva etapa.

A través de sus redes sociales, Luna ha mostrado una escena cotidiana en casa junto a sus dos hijas. En la fotografía, tomada desde una perspectiva elevada, aparece inclinada sobre las pequeñas, que descansan juntas en una minicuna situada en el salón. Una estampa sencilla que la joven ha acompañado de una extensa reflexión sobre cómo está viviendo sus primeras semanas como madre.

«Poquito a poco, los días van siendo menos caóticos», reconoce Luna al comenzar su publicación. La joven explica que la familia está empezando a encontrar un ritmo propio después de unas primeras semanas marcadas, inevitablemente, por el proceso de adaptación a la llegada de dos bebés al mismo tiempo.

«Vamos encontrando nuestras rutinas, aprendiendo a organizarnos y descubriendo cómo es esto de ser cuatro», asegura. Una frase que resume el importante cambio que ha experimentado su vida desde el nacimiento de sus hijas. Pasar de una rutina personal a tener que coordinar los cuidados de dos recién nacidas supone un reto, pero Luna deja claro que está disfrutando especialmente de cada pequeño instante.

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De hecho, hay algo que, según cuenta, permanece intacto desde el primer momento en el que sus hijas llegaron al mundo: su fascinación por ellas. «No puedo parar de mirarlas», confiesa. La joven reconoce que podría pasar horas observando sus movimientos y cada uno de los gestos de las pequeñas.

Su mensaje continúa con una reflexión sobre lo rápido que está pasando el tiempo. Luna asegura que intenta quedarse con cada detalle de esta etapa para poder recordarlo en el futuro: desde una respiración hasta cualquier movimiento de sus hijas. Una manera de afrontar una maternidad que acaba de comenzar y que, pese al cansancio y a los cambios, está viviendo con enorme emoción.

«Pasan las horas y podría quedarme así eternamente», escribe. La publicación termina con una declaración que resume sus sentimientos en este momento: «Mi nueva vida favorita». Junto a estas palabras, Luna ha añadido varios emoticonos, dejando patente la felicidad que le produce esta nueva realidad familiar.

Una maternidad por partida doble

La llegada de las mellizas ha convertido este verano en uno de los más importantes para Luna Serrat. La joven ha tenido que acostumbrarse de golpe a las necesidades de dos bebés y a una organización completamente diferente, pero sus palabras reflejan que poco a poco está encontrando el equilibrio.

La imagen también permite comprobar que, por ahora, Luna mantiene una actitud muy prudente a la hora de mostrar públicamente a sus hijas. Aunque comparte momentos de su día a día, continúa protegiendo buena parte de la intimidad de las pequeñas.

Con esta última publicación, la joven ha querido enseñar precisamente esa faceta más cotidiana de su nueva vida. Sin grandes acontecimientos ni mensajes elaborados, una escena doméstica se convierte en el reflejo de un cambio vital que acaba de empezar.

Y si algo queda claro después de leer sus palabras es que Luna está completamente volcada en sus dos hijas. La maternidad ha transformado sus rutinas, pero también le ha regalado una nueva forma de entender el paso del tiempo: disfrutar de cada momento antes de que las pequeñas crezcan.