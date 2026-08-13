Paul Dirac, Nobel de la Física: «Dios es un matemático de muy alto nivel, y utilizó matemáticas muy avanzadas para construir el universo»

Paul Adrien Maurice Dirac (Brístol, 8 de agosto de 1902-Tallahassee, 20 de octubre de 1984) es uno de los físicos más importantes de la historia de Reino Unido. Paul Dirac, como se le conoce, compartió en 1933 el Premio Nobel de Física con Erwin Schrödinger por descubrir nuevas formas productivas de la teoría atómica. Consulta todo lo que debes saber sobre la vida y obra de este físico británico y sus mejores frases.

Paul Dirac es una de las mentes más brillantes que han pasado por la historia de Reino Unido. Este físico teórico y matemático pasó a la historia por sus excelentes aportes al mundo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. Además, en 1933 ganó el Premio Nobel de Literatura junto con Erwin Schrödinger «por el descubrimiento de nuevas formas productivas de la teoría atómica». También es el padre de la llamada ecuación de Dirac, que es una ecuación de ondas relativista de la mecánica cuántica.

Formado en la Universidad de Bristol y la Universidad de Cambridge, donde posteriormente ocupó la cátedra Lucasiana de Matemática y en los últimos años de su vida sentó cátedra en la Universidad Estatal de Florida, ciudad en la que murió en 1984. Considerado como uno de los físicos más importantes de todos los tiempos y uno de los mejores del siglo XX, dejó un gran legado en lo referente a la mecánica cuántica, la electrodinámica cuántica y la llamada teoría de transformaciones.

Las mejores frases de Paul Dirac

«Dios es un matemático de muy alto nivel, y utilizó matemáticas muy avanzadas para construir el universo», escribió Paul Dirac en su día en un artículo publicado en la revista Scientific American, en el que puso en valor a Dios después de haberse confesado ateo años atrás. Con el paso del tiempo llegó al camino cierto e incluso llegó a afirmar en su día que «se debe asumir que Dios existe». Estas son otras de las grandes frases que ha dejado uno de los físicos más importantes de todos los tiempos como legado: