Un farmacéutico explica cada cuánto hay que cambiar las sábanas: «Lo ideal es una vez a la semana, pero hay matices importantes»

Estamos en pleno mes de agosto, pasando noches realmente calurosas de modo que al despertar, seguro que habrás notado como las sábanas están empapadas en sudor. Lo normal es deshacer la cama y poner esas sábanas a lavar, pero hay quien se limita a ventilar y poco más sin saber de la importancia de cambiarlas todas las semanas, y más en días de verano como los que estamos pasando. Así lo confirma un farmacéutico que además da algunas claves no sólo de cada cuánto hacerlo, sino motivos y cosas que se deberían matizar.

El farmacéutico Álvaro Fernández ha abordado la cuestión sobre cada cuánto cambiar las sábanas de la cama, en un vídeo compartido en las redes sociales. Conocido en Instagram y Tiktok como @farmaceuticofernandez, acostumbra a explicar asuntos relacionados con la salud en un tono directo y desenfadado. Y en esta ocasión, responde a una pregunta bastante habitual que muchos tienen sobre el cambio de las sábanas, dando las claves o las pautas a seguir, pero a la vez, deja claro que no sirve igual para todos los casos. En concreto, recomienda hacer el cambio semanalmente y no prolongar el uso más allá de unos diez días en circunstancias normales. Pero claro, la época del año, la sudoración que ya hemos mencionado, la presencia de animales en la cama o una enfermedad reciente obligan a acortar ese plazo. Tengamos además claro que ventilar el dormitorio ayuda a eliminar humedad, pero no sustituye el lavado cuando las sábanas ya están sucias.

Cada cuánto tiempo se deben cambiar las sábanas

«Lo ideal es una vez a la semana, pero mínimo cada 10 días», afirma Álvaro Fernández. Esta recomendación parte de todo lo que termina depositándose en la cama mientras dormimos. «Las sábanas acumulan sudor, células muertas, polvo y grasa», enumera el farmacéutico antes de explicar que esa combinación crea un entorno favorable para la proliferación de ácaros y bacterias.

Los ácaros se alimentan principalmente de las escamas de piel que desprende el cuerpo y encuentran condiciones favorables en ambientes cálidos y húmedos. Sus restos pueden agravar las molestias de quienes padecen alergia, asma o determinados problemas cutáneos de modo que hacer un cambio de sábanas regular ayuda a eliminar alérgenos, suciedad y también malos olores.

El plazo de siete o diez días se aplica a una cama utilizada en condiciones normales, pero Fernández introduce varios «matices importantes» que obligan a adelantar el cambio. Uno de ellos aparece si compartimos cama con nuestro perro o gato ya que el animal puede dejar pelo, tierra, caspa y otros restos recogidos durante el día. En ese caso, mantener la misma ropa de cama durante toda una semana puede resultar excesivo.

También conviene cambiarla con mayor frecuencia después de haber estado enfermo, si se han producido manchas o han quedado fluidos corporales sobre el tejido. Lo mismo sucede durante las noches más calurosas, cuando se suda mucho más de lo habitual. «Tras una gran sudada veraniega», apunta el farmacéutico, limitarse a descubrir la cama y dejar que se seque no equivale a lavar las sábanas.

Por qué es importante airear las sábanas y ventilar el dormitorio

Al margen de cambiar las sábanas al menos una vez por semana, salvo excepciones como las señaladas, no nos olvidemos ventilar bien la cama cuando nos levantamos por la mañana. Basta con apartar el edredón, abrir la ventana y dejar que el tejido se airee durante unos minutos. de manera que no ayudemos a que los ácaros proliferen, algo que suelen hacer mejor en ambientes húmedos y cálidos. Aun así, ventilar no elimina la grasa, las células muertas ni la suciedad acumulada, por lo que nunca sustituye el lavado.

Cómo lavar correctamente las sábanas

Antes de elegir el programa de la lavadora es importante comprobar la etiqueta. Si el tejido lo admite, el lavado a 60 grados ayuda a reducir la presencia de ácaros. Esta temperatura puede ser especialmente útil cuando en casa vive una persona alérgica, aunque algunos materiales requieren ciclos más suaves. Por otro lado, también conviene dejar espacio suficiente en el tambor para que las sábanas se laven y aclaren bien. Las manchas pueden tratarse previamente con detergente y, al finalizar, la ropa de cama debe secarse por completo. Guardarla todavía húmeda puede dejar olor a cerrado y favorecer la aparición de moho.