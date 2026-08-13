El truco de dos peluqueras, para las chicas del norte y de costa, contra la humedad: “Cuanto más hidratado, menos se encrespa”

Para las chicas que viven en el norte o en zonas de costa, la humedad y la lluvia pueden convertirse en el peor enemigo del cabello. Da igual cuánto tiempo se haya dedicado al peinado: cuando el ambiente está cargado de humedad, el pelo puede perder su forma, ganar volumen y llenarse de frizz. Para evitarlo, las peluqueras Ana Baladó y Mary Roberts coinciden en la importancia de mantener la melena bien hidratada y adaptar tanto la rutina de cuidado como el peinado a los días húmedos.

Mary Roberts, peluquera y dueña de los salones Madart y Studio25, explica que el encrespamiento aparece porque el cabello absorbe el agua del ambiente. La humedad abre la cutícula, la fibra se hincha y el peinado pierde su forma. Además, cuando el pelo está seco o dañado, tiende a buscar esa humedad exterior con más fuerza, por lo que mantenerlo hidratado resulta especialmente importante en estos climas.

Espaciar los lavados cuando llueve

Una de las claves está en no lavar el pelo constantemente durante los periodos de lluvia. Ana Baladó, estilista senior de In-Viso Hair Design, lo tiene claro:

«Para evitar el encrespamiento del pelo en días de lluvia, espaciaría el lavado a dos días y apostaría por productos disciplinantes para que el cabello no se deshidrate»

La recomendación pasa también por elegir productos que ayuden a mantener la hidratación y a proteger la fibra capilar. Roberts considera que no es suficiente con aplicar un único producto y apuesta por combinar diferentes fórmulas. Su propuesta incluye una mascarilla nutritiva o protectora, un acondicionador sin aclarado antes del secado y un sérum para finalizar. Esta combinación ayuda a que el cabello esté más protegido y controlado. En cuanto al lavado, la peluquera recomienda utilizar un champú hidratante o nutritivo y una mascarilla en cada lavado.

«Cuanto más hidratado y sellado esté el cabello, menos humedad logrará penetrar en la cutícula y menos se encrespará»

Cómo secar el pelo para evitar el frizz

El momento del secado también puede influir en cómo responde el cabello ante la humedad. Roberts señala que es fundamental secar la cutícula en la dirección adecuada para ayudar a sellarla. Por eso, recomienda utilizar siempre la boquilla del secador y trabajar en el sentido de la cutícula, hacia abajo, excepto en los cabellos rizados, donde la técnica cambia.

También hay que prestar atención a algunos gestos cotidianos que pueden empeorar el encrespamiento. Entre los errores que señala la experta están frotar el cabello con la toalla, desenredarlo con demasiada fuerza, utilizar herramientas de calor inadecuadas, prescindir de la mascarilla y salir a la calle o dormir con el pelo todavía mojado.

Peinados que resisten mejor la humedad

Cuando el tiempo es lluvioso, elegir bien el peinado puede ser tan importante como utilizar los productos adecuados. Roberts recomienda apostar por el liso pulido, las coletas, los moños tipo slick, el efecto mojado y las trenzas.

Los recogidos tienen además la ventaja de mantener el cabello más controlado cuando la humedad hace que los peinados muy definidos pierdan rápidamente su forma. Las coletas y los moños, especialmente en versiones pulidas, permiten controlar el volumen, mientras que las trenzas mantienen el cabello recogido y reducen la exposición directa a la humedad.

En los cabellos con ondas o rizos, la estrategia consiste en trabajar con su textura natural y utilizar productos específicos para definirla. Las cremas y sprays texturizantes pueden ayudar a mantener la forma sin recurrir a un exceso de calor.