Gustavo Adolfo Bécquer murió con apenas 34 años, pero dejó una obra que continúa encontrando lectores más de siglo y medio después. Entre sus reflexiones más recordadas aparece una frase que condensa buena parte de su sensibilidad. «La soledad es muy hermosa… cuando se tiene alguien a quien decírselo». La cita está entre sus frases más célebres y plantea una ironía aparentemente sencilla, ya que estar solo puede resultar placentero cuando no significa sentirse abandonado.

El poeta que convirtió la intimidad en literatura

En sus Rimas, el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer exploró de manera constante el amor, el deseo, la pérdida, la memoria, la inspiración y la identidad del poeta. Su escritura se caracterizó por una expresión aparentemente sencilla, pero cargada de emoción y simbolismo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes conserva digitalmente Rimas y leyendas, una obra que permite comprobar hasta qué punto el mundo interior ocupa un lugar central en su literatura.

La soledad tampoco fue para Bécquer únicamente una ausencia física. En El caudillo de las manos rojas escribió otra de sus conocidas reflexiones. «La soledad es el imperio de la conciencia». En ese contexto, la soledad aparece relacionada con la introspección y con la posibilidad de enfrentarse al propio pensamiento lejos del ruido exterior.

Una frase con una idea muy profunda

La reflexión de Bécquer distingue, en realidad, entre dos experiencias que no son necesariamente iguales, ya que una es estar solo y otra es sentirse solo. La primera puede ser buscada y convertirse en un momento de intimidad, descanso o creación; la segunda aparece cuando falta un vínculo significativo con el que compartir lo que pensamos y sentimos. Por eso la frase no presenta la soledad como un estado absolutamente negativo, sino como una experiencia que cambia dependiendo de nuestra relación con los demás.

La propia trayectoria del escritor ayuda a entender esta sensibilidad. Bécquer nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870. La Biblioteca Nacional de España lo identifica como escritor, poeta, periodista y dramaturgo, mientras que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes sitúa su obra entre los grandes puntos de inflexión de la poesía española contemporánea.

Más de 150 años después, aquella frase continúa funcionando porque habla de una necesidad profundamente humana, que habla de poder disfrutar de nuestra propia compañía sin dejar de sentir que existe alguien con quien compartirla. Quizá por eso Bécquer sigue siendo capaz de convertir una reflexión sobre la soledad en una de las declaraciones más bonitas sobre la importancia de las relaciones.