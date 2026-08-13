Aparecen dos serpientes bajo las camas de dos pacientes del hospital de Andújar (Jaén)

El Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en Jaén, se ha visto envuelto en una situación tan insólita como inquietante después de que aparecieran serpientes en el área de hospitalización, incluso debajo de las camas de pacientes ingresados. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer cómo pudieron acceder los reptiles al interior del centro y evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.

El último episodio se produjo durante el pasado fin de semana, cuando una profesional del hospital alertó de la presencia de una serpiente en las instalaciones. El ejemplar fue localizado en la zona de hospitalización y, según las informaciones difundidas, se encontraba enrollado en el motor del sistema que permite elevar la cama de un paciente.

La situación provocó el consiguiente revuelo entre trabajadores y familiares. Ante la aparición del reptil, profesionales de los servicios generales del hospital y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil procedieron a revisar las instalaciones. Tras la intervención, se confirmó que la especie localizada no era peligrosa y que el incidente quedó resuelto sin que se produjeran daños personales.

Sin embargo, el episodio no sería un hecho aislado. Familiares de pacientes y fuentes sindicales aseguran que aproximadamente dos semanas antes ya se había producido otro hallazgo similar en el mismo hospital. En aquella ocasión, una serpiente fue localizada también en la zona de hospitalización y fue el personal de seguridad del centro quien se encargó de retirarla y trasladarla al exterior.

Una de las hipótesis que se manejan apunta precisamente a los patios del propio hospital. Según las informaciones conocidas, en estas zonas exteriores existe presencia de distintos reptiles, por lo que se está estudiando si las serpientes pudieron introducirse desde allí hasta las habitaciones del área de hospitalización.

La Delegación de Sanidad y la de Medio Ambiente han mantenido comunicación con la Dirección Gerencia del Hospital Alto Guadalquivir para analizar lo ocurrido junto a los agentes del Seprona. El objetivo pasa ahora por determinar cómo pudieron llegar los animales hasta una zona destinada a pacientes y establecer las medidas necesarias para impedir nuevos accesos.

Desde la Consejería de Salud trasladan que se trata de una situación puntual y subrayan que la serpiente localizada no suponía un peligro. No obstante, la sucesión de dos episodios en un periodo de apenas unas semanas ha generado preocupación entre algunos familiares y trabajadores del centro, especialmente por el hecho de que los reptiles hayan aparecido en una zona de hospitalización.