Ratas, aguas fecales y aires acondicionados averiados: así trabaja la Policía Local de Sevilla

Las dependencias de la Policía Local de Sevilla en el Distrito Macarena acumulan desde hace meses graves problemas de mantenimiento que, según ha denunciado CSIF tras visitar las instalaciones, están afectando directamente a las condiciones en las que los agentes desarrollan su trabajo. Aires acondicionados averiados, urinarios atascados, depósitos de ropa usada llenos y hasta la aparición de ratas y filtraciones de aguas fecales forman parte del panorama descrito por el sindicato.

Los delegados de CSIF Policía Local Sevilla han inspeccionado este lunes las instalaciones después de recibir nuevas quejas de los agentes destinados en estas dependencias. Uno de los principales problemas se encuentra en el sistema de climatización. Según trasladan los trabajadores al sindicato, los equipos de aire acondicionado permanecen averiados desde el pasado mes de mayo, pese a que la situación habría sido comunicada y reclamada a la Jefatura de la Policía Local.

La ausencia de climatización adquiere especial relevancia durante los meses de verano, con temperaturas que dificultan el normal funcionamiento de unas instalaciones en las que los agentes deben desarrollar buena parte de su actividad. CSIF asegura que, hasta la fecha, ningún técnico habría acudido para solucionar la avería.

A este problema se suma el estado de los aseos. Los urinarios del Distrito Macarena llevan igualmente atascados desde mayo, sin que, según el sindicato, se haya ejecutado una solución. Una situación que se completa con la acumulación de ropa usada de los uniformes en los depósitos habilitados para ello, que se encontrarían llenos y pendientes de retirada.

Pero uno de los puntos más preocupantes se encuentra en la sala destinada a que los policías locales puedan comer y descansar. En el techo existe un agujero por el que, según la inspección realizada por los delegados sindicales, han llegado a aparecer ratas. Además, se habrían producido filtraciones de aguas fecales en esta misma zona, agravando unas condiciones que CSIF considera incompatibles con unas instalaciones destinadas a trabajadores públicos.

El sindicato ha trasladado estas deficiencias al área de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Sevilla. CSIF reclama que se adopten medidas para solucionar los problemas y advierte de que, si no recibe una respuesta en un plazo razonable, acudirá a la Inspección de Trabajo.