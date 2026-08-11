Las redes vapulean a Bolaños por su top 5 de viajes en plena invasión: «Vete de vacaciones a Ceuta»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha sumado a la moda de los miembros del Gobierno de grabarse vídeos en las redes sociales con preferencias personales en un momento en el que la emergencia migratoria en Ceuta requiere, para muchos, otro tipo de comunicaciones por parte del Ejecutivo. Bolaños ha desgranado sus cinco viajes favoritos, todos con referencias laborales, y algunos ciudadanos se lo han echado en cara, haciendo referencias a la situación que vive la ciudad autónoma.

En su top 5 de viajes que más le han gustado, el ministro de Justicia ha mencionado desplazamientos a Turquía, aunque aún no ha emprendido este camino, a la ciudad alemana de Leipzig, para ver la final de la UEFA Conference League que el Rayo Vallecano perdió ante el Crystal Palace inglés. Bolaños también ha incluido un clásico, como París y la visita del Papa León XIV a Madrid, esta en su top 1.

El ministro, incluso, ha guardado un lugar en su ranking para la visita a Herrera del Duque, municipio de Badajoz que cuenta con apenas 3.400 habitantes censados. Éste es, probablemente, el destino que más impresiona dentro de su ranking, y para el que se ha justificado asegurando que no olvidará «la cara que pusieron los funcionarios» al verle visitando el Tribunal de Instancia de la localidad.

La reacción de los usuarios de las redes sociales en las que Bolaños ha publicado su ranking de viajes, sin embargo, ha sido dispar. Si bien algunos han optado por dar la enhorabuena con halagos como «gran ministro» o «Félix eres el mejor», otros le han señalado por publicar este vídeo con la situación que se está viviendo en Ceuta.

«Vete de vacaciones donde están todos asentados en Ceuta», le escribe una usuaria en comentarios, mientras que otra le pide que, «hablando de viajes», puede irse «a Ceuta de vacaciones».

Sin embargo, el comentario más llamativo ha sido el de Maritcha Ruiz Mateos, ex directora de Comunicación del PSOE y ceutí de nacimiento, quien le hace saber a Bolaños la imprudencia de publicar en su cuenta oficial un vídeo así con la situación de emergencia migratoria que vive España.

«Como caballa –gentilicio coloquial de Ceuta– te propongo un viaje. Se puede ir en barco o en helicóptero. Es una ciudad maravillosa que está pasando por uno de los momentos más duros de su historia», le indica Ruiz, que finaliza su comentario con la siguiente afirmación, dirigida al ministro de Justicia. «Ceuta necesita al Gobierno de la nación».