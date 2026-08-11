Carmen Pérez, alcaldesa de Bezana (Cantabria), herida grave tras sufrir un accidente de tráfico en la A-67

La alcaldesa de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), Carmen Pérez (PP), ha resultado herida grave este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-67, a su paso por el municipio.

La regidora presenta una fractura y desplazamiento de una vértebra cervical y está siendo intervenida quirúrgicamente este martes por la mañana en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

El accidente se produjo alrededor de las 10:00 horas, cuando Pérez viajaba en la parte trasera de un vehículo tras regresar de una reunión celebrada en Santander con representantes de otros municipios para abordar cuestiones relacionadas con el eclipse.

El coche en el que viajaba quedó detenido en la carretera debido a una avería y fue alcanzado por detrás por una furgoneta de reparto. El jefe de la Policía de Bezana, que conducía el vehículo, y una técnica municipal, que viajaba como copiloto, sufrieron diversas contusiones.

La alcaldesa fue quien resultó más afectada por el siniestro y permanece ingresada en el hospital, donde está siendo intervenida de las lesiones sufridas.