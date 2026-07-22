Banco Santander vuelve a registrar unos resultados récord en el primer semestre del año, impulsado por el crecimiento de la actividad comercial, la fortaleza de sus principales mercados y la plusvalía obtenida por la venta de su negocio en Polonia. La entidad, además, mantiene una elevada rentabilidad, refuerza su posición de capital y prepara un nuevo programa de recompra de acciones para retribuir a sus accionistas.

En esta temporada de resultados, el banco obtuvo un beneficio ordinario de 7.328 millones de euros entre enero y junio de 2026, un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este miércoles. Si se incluye la plusvalía extraordinaria por la venta de Santander Polonia, el beneficio neto atribuido ascendió a 8.973 millones de euros, lo que supone un incremento del 31,3%.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, destacó que la diversificación geográfica y de negocios del grupo, junto con una gestión prudente del riesgo, permiten afrontar un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica. Asimismo, reiteró los objetivos fijados para 2026 y para el medio plazo.

Evolución del primer semestre

En los seis primeros meses del año, los ingresos totales del grupo alcanzaron los 30.822 millones de euros, un 6,4% más. El margen de intereses aumentó un 7,1%, hasta 22.711 millones, mientras que las comisiones netas crecieron un 8%, hasta 6.851 millones, compensando el descenso del resultado por operaciones financieras.

Por áreas de negocio, la banca minorista volvió a ser el principal motor de resultados, con un beneficio de 4.124 millones de euros, un 12,9% más, mientras que la banca corporativa y de inversión ganó 1.742 millones, un 18,3% más. La división de gestión patrimonial y seguros incrementó su beneficio un 19,5%, hasta 1.083 millones.

Por geografías, España volvió a situarse como el mercado que más aportó al beneficio del grupo, con 2.534 millones de euros, un 12,2% más. Le siguieron Brasil, con 1.093 millones (+9,7%), Estados Unidos, con 989 millones (+17,9%), México, con 897 millones (+13%), y Reino Unido, donde el beneficio creció un 29,5%, hasta 725 millones, gracias a la incorporación de TSB, cuya adquisición se cerró el pasado mayo.

Santander mejora su solvencia

En términos de rentabilidad, Santander elevó el retorno sobre el capital tangible (ROTE) hasta el 17,4%, 1,4 puntos porcentuales más que un año antes. Además, reforzó su solvencia con una ratio de capital CET1 del 14%, un punto superior a la registrada al cierre del primer semestre de 2025.

En el balance, la entidad elevó un 13% el volumen de crédito concedido a clientes, hasta 1,08 billones de euros, mientras que los depósitos crecieron un 12,1%, hasta 1,06 billones. Los activos totales alcanzaron los 1,95 billones de euros, un 7,6% más.

Entre los aspectos menos favorables de las cuentas, el banco incrementó un 72,9% las provisiones, hasta 1.750 millones de euros, y los préstamos dudosos crecieron un 15,1%, aunque la tasa de mora apenas aumentó hasta el 2,93%.

Además, Santander continuó ajustando su estructura. Excluyendo el efecto de la venta del negocio en Polonia, el grupo cerró junio con 6.496 oficinas, 826 menos que un año antes, y una plantilla de 185.279 empleados, lo que supone una reducción de 8.399 trabajadores.