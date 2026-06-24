Ocho años después, Banco Santander vuelve a ser la empresa más valiosa de la Bolsa española. El banco ha arrebatado el trono bursátil a Inditex, que había ocupado la primera posición durante los últimos cuatro años.

La entidad presidida por Ana Botín alcanza una capitalización de 175.000 millones de euros, impulsada por una revalorización del 19,15% en lo que va de 2026 y de más del 70% en los últimos doce meses.

Al inicio de la semana la entidad tocó techo a los 176.000 millones de euros, frente a los 172.000 millones que registra ahora el gigante textil.

El sorpasso se produce en un contexto de máximos históricos del Ibex 35 y refleja el renovado interés de los inversores por el sector financiero frente a las dudas que aún pesan sobre algunos valores ligados al consumo. En este sentido, Inditex acumula una caída del 2,09% en el año, aunque mantiene un avance interanual superior al 27%.

A diferencia de la buena racha de la banca, el gigante textil se enfrenta a un entorno menos favorable marcado por la moderación del gasto de los hogares, la incertidumbre económica y las preocupaciones sobre el impacto de los costes logísticos en los márgenes de las grandes multinacionales del sector.

Esperanzas puestas en el 2º trimestre

Según los analistas de XTB, para que Inditex vuelva a superar a la entidad, deberíamos ver un segundo trimestre de crecimiento a doble dígito de sus ingresos y un margen que no sufre por los altos costes del transporte.

Esto no es nada descartable porque en el primer trimestre ya consiguió expandir su margen bruto en 60 puntos básicos, mientras que en el primer mes del segundo trimestre los ingresos crecieron en un 11,5% interanual a tipo de cambio constante.

Es decir, aunque el inversor todavía tenga dudas de la empresa, la compañía sigue mostrando signos de fortaleza a pesar de un entorno complicado.

Ahora bien, el ascenso de Santander no puede entenderse únicamente por el buen momento que atraviesa la banca europea en bolsa. En los últimos meses, los inversores han vuelto a apostar por el sector financiero ante la percepción de que las entidades han dejado atrás años de ajustes.

Ahora la banca cuenta con balances más sólidos, una elevada capacidad para generar capital y mayores oportunidades de crecimiento en áreas como las fusiones corporativas o los mercados financieros.

En este contexto, Santander ha sido uno de los grandes beneficiados. La entidad ha logrado recuperar el primer puesto por capitalización bursátil en España por una combinación de beneficios récord, mejoras de eficiencia y una política de remuneración al accionista que ha reforzado el atractivo de sus acciones.

Webster respalda su liderazgo

Los resultados del primer trimestre contribuyeron a consolidar la confianza del mercado. El banco ganó 5.455 millones de euros entre enero y marzo, impulsado por la evolución del negocio ordinario y una contención de costes mejor de la esperada.

Incluso descontando impactos extraordinarios, las cifras superaron las previsiones de los analistas, reforzando la percepción de que la entidad mantiene una sólida capacidad de generación de beneficios.

También la adquisición de Webster Financial por 12.000 millones de dólares ha sido interpretada por el mercado como una muestra de ambición y de confianza en las perspectivas de crecimiento del grupo.

La operación consolida además la presencia de Santander en uno de los mercados más rentables del mundo y refuerza su papel como uno de los actores más activos dentro del proceso de consolidación bancaria internacional.

¿Cambio estructural o coyuntural?

El mercado ahora se pregunta si la subida al trono bursátil de Santander responde a un cambio estructural en las preferencias de los inversores o se trata de un fenómeno más coyuntural ligado al contexto actual de mercado.

Para los analistas de XTB. el cambio es estructural, aunque no viene de ahora, sino de las subidas de tipos de los bancos centrales desde el 2022.

Esto supuso un cambio total del panorama bancario, que venía de una década de tipos de interés que perjudicaban al negocio de intermediación de tipos de interés. A partir de ahí, el negocio creció con fuerza y los inversores empezaron a ver de nuevo el atractivo en el sector.

De hecho, el propio Santander ha pasado de realizar ampliaciones de capital a recompras de acciones, lo que cambia totalmente la tesis de inversión.

Sin embargo, Antonio Castelo, analista de iBroker, apuesta por el componente coyuntural y lo tilda de «evidente». El entorno de tipos de interés más elevados, la resistencia de la actividad económica y una morosidad contenida han favorecido los márgenes y los beneficios de la banca.

Al mismo tiempo, los valores de consumo han sufrido mayores dudas por el debilitamiento de la confianza, las divisas y la incertidumbre sobre el gasto de las familias.

Pero dicho esto, el analista recuerda que la capitalización bursátil no es una clasificación sobre la calidad de las empresas, es una fotografía, no una película.

Santander ofrece ahora más crecimiento del beneficio y una remuneración más elevada, pero también está más expuesto al ciclo económico, al crédito, a la regulación y a las divisas.

Si los tipos bajan con más intensidad de lo previsto o el consumo global rebota con fuerza, «la película puede volver a cambiar sobre todo teniendo en cuenta que la distancia entre ambos valores es reducida y puede cambiar en unas pocas sesiones», sentencia.

Otras compañías a las que mirar

Mientras toda la atención se centra en Santander e Inditex, los expertos de XTB ponen la lupa sobre ACS. La empresa ha tenido una revalorización del 50% en bolsa gracias al giro que su negocio está teniendo.

El segmento de centros de datos cada vez tiene mayor peso en su cartera de proyectos y ha pasado de representar el 11% de la cartera en el primer trimestre del 2025 al 21% del primer trimestre de este año.

Además, es un negocio que crece con mucha fuerza y se puede ver en el desempeño de Turner, con unos ingresos que crecieron un 25,1% interanual a tipo de cambio constante.

«Aunque ahora hay ciertas dudas sobre el sector, pensamos que ACS se seguirá beneficiando del crecimiento de este segmento», señalan.

Por su parte, iBroker mira a Acciona, con una revalorización cercana al 50%. En este caso el mercado está reconociendo el valor de sus activos, la recuperación de algunos negocios y una posible reducción del descuento del holding.

Los analistas señalan también a ArcelorMittal, que gana más del 40%, y Enagás, con una subida cercana al 35%. Son dos ejemplos de cómo el mercado ha vuelto a premiar sectores que parecían maduros: industria, materias primas e infraestructuras energéticas.

«Enagás, en particular, ha recuperado credibilidad gracias a una hoja de ruta financiera más visible y a las expectativas relacionadas con las nuevas redes energéticas», añade Castelo.

Empresa más valiosa al cierre de año

A cierre de 2026 es difícil predecir qué empresa será la más grande de la bolsa española. Aun así desde XTB creen que Inditex todavía tiene motivos para recuperar el liderazgo.

El gigante textil necesita disipar la desconfianza de los inversores si quiere revertir su racha actual y volver a coronarse en lo más alto del selectivo español.

Esta remontada bursátil parece totalmente factible si atendemos a la solidez que la compañía sigue demostrando en un entorno macroeconómico complejo.

Sus datos evidencian que, a pesar de la prudencia que aún muestran los inversores, «el engranaje comercial y operativo de Inditex continúa rindiendo a un ritmo impecable», apuntan los analistas de XTB.

Para iBroker el escenario central es que Santander e Inditex llegarán al final del ejercicio con una diferencia relativamente pequeña, y que el liderazgo puede alternarse varias veces antes de diciembre.

Santander dispone de una inercia bursátil muy fuerte. Si mantiene el crecimiento del beneficio, la calidad del crédito y la remuneración al accionista, tiene opciones claras de conservar el primer puesto.

No obstante, después de la fuerte revalorización acumulada, una parte importante de las buenas noticias ya está incorporada a la cotización. El banco deberá seguir sorprendiendo positivamente para ampliar la distancia, pero Inditex no debería descartarse.

El liderazgo dependerá tanto de la ejecución empresarial como del régimen de mercado dominante en cada momento: tipos y crédito para Santander, consumo y divisas para Inditex.