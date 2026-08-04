Los expertos en plagas coinciden: «La mejor forma de ahuyentar a las ratas del jardín no es usar trampas, sino cultivar estas tres plantas aromáticas»

Las ratas aparecen en el momento más inesperado y en numerosos lugares, desde espacios que no están del todo limpios hasta en el jardín de las propias casas. Además, estos roedores pueden habitar en pilas de leña, montículos de hojas, galpones, composteras o áreas poco transitadas del jardín. Un animal que posee un alto sentido del olfato que les permite encontrar alimento a gran distancia. Por lo tanto, la solución principal para prevenir su aparición es reducir los estímulos que atraen a estos roedores, colocando plantas aromáticas en las inmediaciones.

¿Por qué hay ratas en los jardines?

La aparición de las ratas en el jardín de una vivienda no ocurre por casualidad. El clima, la comida fácil o los escondites seguros son puntos clave por los que estos roedores deciden quedarse. Además, los cambios externos como las obras o limpiezas cercanas a la vivienda producen su mudanza a otras zonas verdes, incluso hacen madrigueras en el pasto alto, acumulaciones de leña, maleza o cobertizos. En cuanto a la disponibilidad de agua, es una de las causas por las que las ratas llegan a esas áreas, ya que se forman fugas en mangueras, platos de agua para animales o charcos estancados.

¿Cuál es la mejor forma de ahuyentarlas?

Las plantas aromáticas no sólo se utilizan para perfumar espacios, hacer remedios caseros o para decorar. También se emplean para controlar plagas de roedores. Entre esas plantas, las que más se usan para evitar este problema son las siguientes:

La menta . Una planta que contiene un aroma intenso originario de aceites esenciales. Los expertos afirman que los olores intensos les generan molestia a las ratas, por eso cultivarla en macetas para evitar que invadan otras zonas del jardín es clave.

. Una planta que contiene un originario de aceites esenciales. Los expertos afirman que los olores intensos les generan molestia a las ratas, por eso cultivarla en macetas para evitar que invadan otras zonas del jardín es clave. La lavanda . Una planta conocida por su aroma, posee compuestos como el linalool y el acetato de linalilo . Además, la fragancia que desprende produce rechazo en algunos roedores, sobre todo cuando la concentración del olor es alta.

. Una planta conocida por su aroma, posee compuestos como el . Además, la fragancia que desprende produce rechazo en algunos roedores, sobre todo cuando la concentración del olor es alta. Los copetes o tagetes. Unas flores decorativas que tienen un olor intenso que ayuda a repeler las plagas de roedores en el jardín. A su vez, su cultivo se debe a que funcionan como plantas de protección en huertas y canteros.

Por lo tanto, el cultivo de estas matas se debe ubicar cerca de senderos, cercos, composteras o sectores donde han pasado las ratas con anterioridad.

La manera de crear una barrera aromática

Un punto clave para evitar la presencia de roedores en una vivienda es tener conocimiento sobre como realizar una barrera aromática sencilla. Con tan sólo cinco pasos, los roedores dejarán de pasearse por esas áeras de los hogares:

Colocar macetas de menta cerca de accesos y paredes. Plantar lavanda en lugares soleados y que tengan buen drenaje. Retirar restos de comida, frutos caídos y basura acumulada. Mantener el césped corto, elimando los posibles escondites. De esta manera, la visibilidad será más favorable.

La utilización de estas plantas es preventiva sólamente, ya que engloba los tres aspectos fundamentales del orden, limpieza y reducción de los recursos que llaman la atención de los roedores.