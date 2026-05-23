3 plantas aromáticas para perfumar y crear un ambiente relajante en casa, según los expertos en jardinería

Las plantas aromáticas se han convertido en una de las formas más naturales y efectivas de transformar el ambiente del hogar. Según expertos en jardinería, algunas especies destacan por su capacidad para perfumar los espacios interiores sin necesidad de productos artificiales. Además, estas plantas pueden influir positivamente en el estado de ánimo, reduciendo el estrés y fomentando el bienestar.

Su cultivo, en la mayoría de los casos, es sencillo y accesible, lo que las convierte en una excelente opción tanto para personas con experiencia en jardinería como para principiantes. Entre las más recomendadas se encuentran tres especies muy populares: la lavanda, la menta y el jazmín.

Las mejores plantas aromáticas para perfumar el hogar

@mijardinfacilenlacasa Cómo recuperar una planta de lavanda cuando se está marchitando La lavanda es una planta muy resistente, pero muchas personas la riegan como si fuera una planta de interior y por eso se marchita o se seca. La planta se llama: Lavandula angustifolia Si tu lavanda se está marchitando, todavía puedes salvarla siguiendo estos pasos 👇 🚨 Primero: descubre la causa La lavanda casi siempre se marchita por: Exceso de agua Falta de sol Tierra sin drenaje Maceta sin huecos Hongos en la raíz El mayor enemigo de la lavanda es el exceso de riego. 🌱 Pasos para recuperar la lavanda 1. Revisa la tierra Si la tierra está muy húmeda o huele mal: 👉 La raíz puede estar pudriéndose Solución: Saca la planta Corta raíces negras o blandas Cambia la tierra 2. Cambia el sustrato Mezcla ideal para lavanda: 40% tierra 30% arena 30% compost La lavanda necesita tierra suelta y con buen drenaje. 3. Mucho sol La lavanda necesita: ☀️ 5 a 7 horas de sol directo Sin sol, la lavanda se debilita. 4. Riego correcto Regla importante: Riega solo cuando la tierra esté seca Normalmente 1 vez por semana En invierno cada 10 a 15 días 5. Poda Corta las ramas secas Corta flores marchitas Eso ayuda a que rebrote 💡 Consejo de jardinero La lavanda prefiere: Sol Poca agua Tierra seca Maceta con drenaje Aire Si le das eso, la planta vive muchos años. 🌿 Frase para redes sociales «La lavanda no se muere por falta de agua… Se muere por demasiada agua y falta de sol.» 📣 Llamado a la acción Si te gustan las plantas, los huertos en casa, las plantas medicinales y la jardinería en macetas, sígueme para más consejos 🌿✨ ♬ sonido original – Mi Jardin Fácil en la Casa

La lavanda es una de las plantas aromáticas más conocidas del mundo, originaria de la región mediterránea. Se caracteriza por sus flores en forma de espiga de color violeta o lila y su delicado aroma. Es una planta perenne, muy apreciada en jardinería y perfumería.

Cultivar la planta en una maceta permite disfrutar de su fragancia y su belleza silvestre dentro del hogar. Sin embargo, el recipiente debe cumplir una serie de requisitos: tener entre 30 y 40 centímetros de diámetro, estar fabricado en cerámica o terracota sin esmaltes ni pinturas, y contar con orificios en la base para garantizar un drenaje adecuado. Como mejora, puede colocarse en el fondo una capa de arcilla expandida, piedrecillas o grava volcánica para favorecer la evacuación del exceso de agua.

Al margen de su cultivo en maceta o en suelo, es importante tener en cuenta el tamaño que puede alcanzar la planta, que en ocasiones llega hasta metro y medio de altura. Por ello, se recomienda evitar ubicarla demasiado cerca de otras especies para asegurar una correcta aireación y un crecimiento adecuado. Necesita además luz solar directa para desarrollarse de forma sana y florecer, aproximadamente unas seis horas diarias.

Es recomendable plantarla en suelos bien drenados y evitar zonas donde el agua pueda acumularse.

Si se cultiva en maceta, es importante utilizar recipientes con orificios de drenaje adecuados.

Debe colocarse en espacios soleados y bien ventilados para reducir el riesgo de enfermedades fúngicas.

Podar anualmente tras la floración ayuda a mantener su forma y favorece la aparición de nuevas flores.

Evitar el riego excesivo es clave para prevenir la pudrición de las raíces.

Menta

La menta desprende un aroma fresco que aporta sensación de limpieza y vitalidad a cualquier espacio. En la cocina, además de perfumar el ambiente, resulta muy útil para preparar infusiones o añadir un toque especial a distintas recetas. Su fragancia, verde y refrescante, transmite energía y bienestar. Es una planta que necesita buena iluminación y riegos frecuentes, procurando siempre que el sustrato no llegue a secarse por completo.

Jazmín

El jazmín se caracteriza por su fragancia intensa y dulce, capaz de impregnar cualquier espacio con una agradable sensación de bienestar. Ésta es una de las plantas aromáticas más apreciadas, ideal para la sala de estar o para un balcón donde se comparten momentos en familia. Sus flores blancas, delicadas y abundantes, embellecen cualquier espacio Lo más recomendable es situarlo en un lugar con luz indirecta y realizar riegos frecuentes, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo.