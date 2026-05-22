A qué hora empieza el Barcelona – Olympique de Lyon: cuándo es y cómo ver por televisión gratis la final de la Champions League femenina

Después de ganar la Liga F y la Copa de la Reina, el Barcelona femenino espera sumar un nuevo título a su palmarés: la Champions League. Las azulgranas quieren coronarse y levantar al cielo de Oslo el trofeo que les valdría para ser las mejores del viejo continente, pero para ello tendrán que superar a uno de los rivales más complicados que podrían tener: el Olympique de Lyon. En total, las culés y las galas se han visto en tres finales de la máxima competición continental y el balance es para las francesas con dos triunfos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este choque decisivo que se juega en el Ullevaal Stadion.

Horario del Barcelona – Olympique de Lyon: a qué hora empieza la final de la Champions League femenina

El Barcelona femenino viaja a Oslo, Noruega, para disputar el partido que corresponde a la final de la Champions League, donde se tendrá que ver las caras con el Olympique de Lyon. Las de Pere Romeu esperan sumar el cuarto título de la máxima competición continental para el club azulgrana en el Ullevaal Stadion, aunque no va a ser nada fácil. Las galas tienen en su palmarés ocho trofeos de este torneo, pero la última vez que se vieron las caras en la final con las culés fueron las catalanas las que se llevaron el título al imponerse por 2-0 en 2024 gracias a los goles de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas en San Mamés.

Cuándo es la final de la Champions League femenina Barcelona – Olympique de Lyon

La UEFA ha programado este apasionante Barcelona – Olympique de Lyon que corresponde a la final de la Champions League femenina para este sábado 23 de mayo. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado el horario de este duelo entre las culés y las francesas a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con normalidad y que no se produzcan incidentes en la previa entre las aficiones de estos dos clubes históricos del fútbol femenino para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Ullevaal Stadion.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona femenino vs Olympique de Lyon: canal de TV y cómo ver online

La gran final de la Champions League femenina se va a poder ver por diferentes vías en nuestro país, por lo que todos los que quieran disfrutar de este partidazo van a poder elegir qué opción prefieren. El Barcelona – Olympique de Lyon se podrá ver en directo por televisión a través de canales como La1, TV3 o Disney+. Tenemos que recordar que los dos primeros son canales públicos, uno de ellos el ente público español y el otro el canal autonómico catalán. El tercero de ellos es una plataforma de pago a la que habrá que estar suscrito para poder ver lo que suceda en el Ullevaal Stadion. Esto se traduce en que este partidazo entre culés y francesas se podrá ver gratis y en abierto por la TV.

Todos los aficionados del conjunto azulgrana y los seguidores del fútbol femenino en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Olympique de Lyon correspondiente a la final de la Champions League femenina mediante las aplicaciones de RTVE Play, TV3 y Disney+. Todas ellas se pueden descargar en dispositivos de uso habitual como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, todos los usuarios podrán acceder a las páginas webs de estos operadores con un ordenador y así tampoco perderse nada de lo que suceda en Oslo.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo que corresponde a la final de la Champions League femenina. Vamos a narrar también en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Olympique de Lyon y una vez se escuche el pitido final en el Ullevaal Stadion publicaremos la crónica. Compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde el país noruego.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona femenino – Olympique de Lyon

Por otro lado, todos los hinchas del cuadro catalán que tengan cosas que hacer y que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming la final de la Champions League femenina tienen que saber que van a poder escuchar gratis por la radio el encuentro. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Ullevaal Stadion para narrar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Barcelona – Olympique de Lyon.

¿En qué estadio se juega y quién es la árbitra del partido Barcelona femenino – Olympique de Lyon?

El Ullevaal Stadion, situado en la ciudad noruega de Oslo, será el escenario donde se jugará la final de la Champions League femenina Barcelona – Olympique de Lyon. Este campo es la casa de la selección nórdica y antes jugaba allí el Valerenga. Fue inaugurado en 1926, por lo que el próximo mes de septiembre celebrará su centenario. Tiene capacidad para acoger a unas 28.000 personas y, lógicamente, se espera una gran entrada para este partidazo en el que el mejor equipo del viejo continente se coronará.

La UEFA ha designado a la árbitra sueca Tess Olofsson como la colegiada principal para impartir justicia en este Barcelona – Olympique de Lyon que corresponde a la final de la Champions League femenina. El belga Bram van Driessche será el responsable del VAR, por lo que sobre él recae la tarea de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañera y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Ullevaal Stadion.