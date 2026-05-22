Horario y dónde ver por TV en directo todos los partidos de la última jornada unificada de la Liga

La última jornada de la Liga llega con nueve partidos en horario unificado. Cuando terminen habrá lágrimas de alegría y otras de tristeza y decepción, ya que son muchos los equipos que se juegan en un encuentro la temporada, habiendo bastantes implicados en la lucha por puestos europeos. Pero, por si fuera poco, también todavía hay dos plazas para descender a la categoría de plata del fútbol español y nadie quiere acabar en ellas, por lo que se espera un fin de semana emocionante en nuestro país. Te contamos el horario y el canal de televisión para ver en directo todos los encuentros de la jornada 38.

El tercer puesto en juego

Desde hace varias jornadas los puestos que dan acceso a la Champions League ya estaban asegurados. El Barcelona, el Real Madrid, el Atlético, el Villarreal y el Real Betis jugarán el curso que viene la máxima competición continental, pero lo único que en esa zona queda por decidirse es la tercera plaza de la clasificación. Los colchoneros visitan el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Submarino Amarillo y a los del Cholo Simeone les basta con empatar o ganar para asegurarse acabar en el podio.

Así está la pelea por la Europa League y Conference

Una de las zonas donde existe más emoción en esta última jornada de la Liga que se disputa en horario unificado es saber quiénes jugarán la Europa League y quién la Conference. La Real Sociedad, al haber ganado la Copa del Rey, acudirá a la competición de plata del viejo continente y a los donostiarras le podría acompañar el Celta o el Getafe. Los gallegos asegurarían la sexta plaza con un punto. Por su parte, en cuanto a la Conference League, los azulones, en caso de derrota, podrían ser adelantados por el Rayo Vallecano, Valencia, Espanyol o Athletic Club, aunque estos dos últimos lo tienen muy complicado.

El descenso y la permanencia

Con el Real Oviedo ya descendido desde hace varias semanas sólo falta saber qué dos equipos acompañarán al conjunto carbayón a la categoría de plata del fútbol de nuestro país. La igualdad es máxima, pero ahora quien peor lo tiene son el Girona y el Mallorca, con 40 y 39 puntos respectivamente. Fuera del descenso estarían con 42 unidades el Levante, Osasuna y Elche.

Horario y dónde ver todos los partidos de la jornada 38 unificada

Como ha venido siendo habitual durante toda la temporada, los partidos de la Liga se podrán ver en directo por televisión a través de Movistar+ y Dazn. También se podrán seguir en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de estos dos operadores, que están disponibles en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Eso sí, hay que tener en cuenta que Movistar+ tendrá a disposición de todos sus clientes el canal Multifútbol, donde ofrecerán los goles, expulsiones y mejores jugadas de los nueve partidos que se disputan en el horario unificado.