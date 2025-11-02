Todo lo que debes saber sobre el Elche: quién es su dueño, capacidad de Martínez Valero y su eterno rival

El Elche se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada en Primera División. El equipo de Eder Sarabia, uno de los tres ascendidos, ha sorprendido a todo el mundo por un gran juego que le está dando una renta muy positiva de resultados. A día de hoy, el cuadro ilicitano es octavo con 14 puntos y tratará de intimidar al Barcelona en su visita de este domingo al Olímpico de Montjuic (18:30 horas), partido de la jornada 11 de Liga.

Cuándo se fundó el Elche

La entidad se fundó el 10 de enero de 1923, por lo que ya es centenaria, con el nombre de Elche Foot-ball Club gracias a la fusión de varios equipos de la ciudad. Pero unos meses antes, concretamente el 6 de agosto de 1922, desde la revista Nueva Ilice nace la idea de crear una selección ilicitana con capacidad para enfrentarse al CA Bellas Artes, de la vecina Alicante, club de referencia por esas fechas junto al Club Natación Alicante.

A petición del entonces alcalde de la ciudad Lorenzo Fenoll Serrano, a finales de ese mes directivos de La Sportiva, Gimnástica FC, Illice FC y Sporting de Elche, entre otros clubes locales, se dieron cita en una de las cuevas que hay junto al río Vinalopó, en la que se guardaba el material pirotécnico de Vicente Albarranch y ahí tuvo lugar la fundación de la Sociedad Deportiva Elche Foot-ball Club. El club fue inscrito en la Federación Valenciana de Fútbol el 10 de enero de 1923 y su presidente fue Rafael Ramos Folqués.

Quién es el máximo rival del Elche

El eterno rival históricamente del Elche es el Levante. De hecho, este año coinciden en Primera y ya disputaron uno de los dos partidos. Fue en el Martínez Valero, donde los de Sarabia ganaron por 2-0 con los goles de Rafa Mir y Rodrigo Mendoza. Estos dos equipos ocuparon la pasada temporada las plazas de ascenso directo siendo claramente los que mejor fútbol mostraron durante todo el curso.

Aforo del Martínez Valero

El estadio Martínez Valero, que fue inaugurado el 8 de septiembre de 1976, es uno de los campos con más historia del fútbol español. Fue el feudo que sustituyó al antiguo estadio de Altabix, que había sido el terreno de juego del Elche durante medio siglo, desde 1926.

El Martínez Valero es el quinto estadio en la historia de los franjiverdes, que previamente habían jugado sus partidos en el Campo del Clot, el Campo del Cementerio y el Stadium de Elche (Campo de Don Jeremías). El recinto fue diseñado por el arquitecto Juan Boix Matarredona y es a día de hoy el mayor recinto deportivo de la provincia de Alicante, superando los 30.000 espectadores de aforo.

A lo largo de los años, el Martínez Valero ha sufrido varias remodelaciones para adaptarse a las exigencias modernas. Así, en 2013, se renovaron la fachada principal, los accesos, los vestuarios y las cabinas de prensa, lo que hizo que su capacidad se redujera de 40.750 a 33.732 espectadores. En 2017 se llevaron a cabo nuevas labores de acondicionamiento y en la actualidad se está desarrollando un plan de reforma, con la primera fase centrada en la fachada del estadio.

Quién es Eder Sarabia, entrenador del Elche

Eder Sarabia es uno de los grandes artífices del éxito actual del Elche. El ex futbolista de Bilbao, a sus 45 años, es una de las grandes revelaciones del fútbol español. Tras su paso agridulce por el Andorra, al que subió a Segunda y luego descendió a Primera Federación, el año pasado se hizo con la manija del Elche y lo ascendió de forma directa en segunda posición con 77 puntos. Su estilo de juego, claramente ofensivo y de toque, le está dando un gran rédito en la máxima categoría. Pupilo de Quique Setién, con quien estuvo en el Barça, amenaza este domingo al conjunto azulgrana.

Quién es el dueño del Elche

El empresario argentino Christian Bragarnik es el propietario del Elche tras adquirir la propiedad del club en diciembre de 2019. Con este dueño, el club ilicitano ha logrado dos ascensos y un descenso a Segunda y a día de hoy compite a su mejor nivel en Primera. Uno de los detalles de su mandato es la alta afluencia de jugadores argentinos en el equipo, aunque esta campaña sólo hay dos: el portero Matías Dituro y el centrocampista Facundo Redondo, hijo del mítico Fernando Redondo.