Barcelona-Elche: la ley del ex mide la crisis culé

La ley del ex en el Elche mide este domingo en el Olímpico de Montjuic la crisis de resultados y juego del Barcelona. El cuadro ilicitano, entrenado por Sarabia, visita al cuadro culé a partir de las 18:30 horas con motivo de la undécima jornada de Liga. Los alicantinos, una de las grandes revelaciones de esta temporada, se miden a un Barça que está obligado a ganar para no quedarse muy lejos del liderato. Dani Olmo y Lewandowski vuelven a una convocatoria culé. Pedri, Gavi, Christensen, Raphinha, Ter Stegen y Joan García son baja en el cuadro de Hansi Flick.

Nueva jornada de Liga para el Barcelona en plena crisis. Unos malos resultados y unas malas sensaciones que se confirmaron la semana pasada en el Bernabéu. Los de Flick cayeron ante el Real Madrid y se salvaron de recibir una goleada histórica. El Barça recibe al Elche este domingo a ocho puntos de los blancos con un partido menos y están obligados a ganar.

Hansi Flick ha recuperado para este partido a dos jugadores. Lewandowski y Dani Olmo ya están listos, pero ambos comenzarán desde el banquillo. El once ante el Elche será el mismo del Clásico con un único cambio obligado: Casadó hará de Pedri. Las bajas de Raphinha o Christensen siguen mermando a un Barça en el que tampoco están Gavi, Ter Stegen o Joan García.

El Barcelona necesita recuperar sensaciones tras un mes de octubre que ha sido muy complicado. Lamine Yamal será titular este domingo y seguirá buscando su mejor versión, esa que lleva ya más de un mes totalmente ausente. Sus problemas de pubalgia le están impidiendo mostrar todas sus cualidades.

El Elche busca dar la sorpresa

Enfrente, el Barcelona tendrá a un Elche que es una de las grandes revelaciones de esta Liga. El cuadro ilicitano es noveno con 14 puntos y solamente ha perdido dos partidos en sus primeras diez jornadas en su regreso a Primera. Sarabia ha conseguido juntar un bloque muy compacto, competitivo y que es capaz de jugar muy bien al fútbol.

Hay que recordar que este Elche ya sacó un valioso empate en su visita al Metropolitano contra el Atlético de Madrid en la segunda jornada. Ahora quiere repetir con su visita a Montjuic ante un Barcelona que llega en crisis.

Y habrá que ver si se cumple la ley del ex. Y es que en el Elche hay tres. Está Sarabia, que fue segundo de Quique Setién en la etapa de ambos en el Barcelona. También están Iñaki Peña y Héctor Fort, ambos canteranos y campeones de Liga con el cuadro culé el pasado año.

Un Elche que, además, tiene dos canteranos del Real Madrid que tendrán muchas ganas de jugar este partido. Febas y Álvaro Rodríguez son también dos piezas fundamentales en el equipo de Sarabia. El técnico vasco adelantó que su equipo mantendrá la identidad habitual, aunque ha preparado variantes tácticas para medirse al conjunto azulgrana. Todo apunta a que repetirá el eje defensivo formado por Affengruber y Bigas, y la dupla ofensiva Rafa Mir–Da Silva. Las dudas se centran en los carriles y en el centro del campo, donde podría entrar Rodrigo Mendoza.