Terrible accidente de Jesús Calleja en el Rally Dakar: su coche da varias vueltas de campana y abandona la prueba

Jesús Calleja ha sufrido un terrible accidente en el Rally Dakar, motivo por el que ha abandonado la prueba. El piloto español, famoso también por ser presentador de programas de televisión, está afortunadamente bien, al igual que su copiloto, Edu Blanco, aunque el accidente ha sido brutal. El coche con el que participaba en la prueba dio varias vueltas de campana en unas imágenes que preocuparon desde el primer momento.

Noticia en elaboración…