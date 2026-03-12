José Antonio, uno de los hijos de Francisca Cadenas, escuchó gritar a su madre la noche que desapareció del año 2017. Los gritos provenían de la casa de sus vecinos de Hornachos (Badajoz). Con esa premisa, la Guardia Civil arrancó una investigación que ha durado nueve años hasta encontrar los restos de la víctima enterrados en el patio de la vivienda de sus vecinos, acusados ahora de homicidio.

Francisca salió de casa a las 23:15 horas del 9 de mayo de 2017 para entregarle a un amigo de la familia su hija pequeña que había estado cuidando durante la tarde. Tras dejarla, retomó el camino de vuelta a su casa, un recorrido de 50 metros, pero nunca volvió. Los pocos testigos del caso aseguraron que no vieron a nadie desconocido en ese puñado de metros y su hijo, que salió a buscar a su madre, señalaba directamente a sus dos vecinos, dos hermanos de 50 y 55 años.

Horas después de la desaparición de la mujer, la Guardia Civil inspeccionó de forma superficial la casa de los vecinos. Los guardias la buscaban viva y no tenían tiempo de pedir una orden judicial. Le pidieron permiso a los vecinos de Francisca Cadenas y estos accedieron. También les llamaron a declarar poco después, eran los principales sospechosos pero todavía faltaba mucho por investigar.

Nueve años enterrada junto a su familia

«Los asesinos están entre nosotros», repetían sus familiares en los últimos días, conscientes de que la Unidad Central Operativa estaba estrechando el cerco sobre dos hermanos, vecinos de la misma calle donde vivía Francisca Cadenas y en la que desapareció. La familia de la víctima, siempre señalaba de forma indirecta a los sospechosos pero ahora, el descubrir que tenían razón no ha amortiguado el golpe.

«Este hombre ha pasado nueve años sin saber que Francisca estaba enterrada en la casa de al lado», se lamentaba uno de los primos de Francisca en referencia a su marido y la casa de sus vecinos, donde han hallado los restos de la víctima.

Más registros este jueves

Entre tanto y con los dos vecinos de Francisca Cadenas presentes, la Guardia Civil continúa registrando las propiedades de los dos investigados por el homicidio de la mujer.

Tras encontrar ayer los restos de Francisca en su vivienda, los investigadores han acudido a registrar una finca de los dos hermanos en las afueras del pueblo de Hornachos. En el registro han participado perros entrenados de la Guardia Civil.

La próxima parada de la comitiva judicial será en una segunda casa contigua a la vivienda en la que hallaron los restos de Francisca y que también es propiedad de los dos detenidos.

Su abogado José Duarte se ha atrevido a decir hoy que el hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas en la casa de sus dos defendidos, «no constituye ua prueba, sino un indicio».