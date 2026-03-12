Adiós al váter de toda la vida ahora la tendencia es otra más elegante y respetuosa

El váter de toda la vida puede desaparecer en estos tiempos en los que realmente podemos ver un destacado cambio de tendencia en las casas. Un giro radical que, sin duda alguna deberemos tener en cuenta, si tenemos en cuenta que estamos ante un destacado elemento que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo claves. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en unos días en los que cada detalle contará.

Es más elegante y respetuosa

Aunque puede parecer que el váter sea algo común en todas las casas, no sujeto a tantas modas. Los últimos 100 años se ha mantenido con la misma forma, en distintos lugares. Las casas más antiguas lo tenían fuera de casa, dentro se usaba ese orinal que se situaba en las habitaciones para no tener que salir de la habitación las noches.

Vivimos un momento en el que el hecho de gastar una buena cantidad de agua puede ser parte de la historia, con un baño que aprovecha todos los residuos que generamos y es beneficioso para el medio ambiente.

El váter de toda la vida tiene los días contados

Desde la Universidad de la Columbia británica nos explican que: «Los desechos humanos no tratados son una de las principales causas de enfermedad y mortalidad entre los 2.300 millones de personas que carecen de acceso a un saneamiento adecuado a nivel mundial1. Los enfoques centralizados actuales para el tratamiento de residuos requieren mucho en energía y requieren cantidades significativas de agua. Mientras que los enfoques descentralizados, como los inodoros químicos, reducen el uso de energía y agua, requieren productos químicos tóxicos que crean desafíos económicos, operativos y de eliminación. Investigadores de la UBC han estado trabajando en el desarrollo de un proceso totalmente biodegradable para compostar inodoros que acelera la descomposición de los residuos y elimina la necesidad de energía e insumos químicos. El MycoToilet es un innovador inodoro de compostaje que utiliza biocompuestos de hongos (micelio) con microbios termofílicos que pueden convertir los desechos humanos en tierra. Si bien los inodoros de compostaje son una tecnología establecida, la descomposición a base de micelio de patógenos nocivos toma aproximadamente la mitad del tiempo que los inodoros de compostaje tradicionales, con una energía mínima. Estudios recientes destacan que los biocompuestos de micelio pueden servir como alternativas sostenibles para la gestión de residuos debido a su rápida biodegradación y resistencia a los patógenos2. El proyecto es una colaboración interdisciplinaria entre la Escuela de Arquitectura y Arquitectura del Paisaje de la UBC y el Departamento de Microbiología e Inmunología. El diseño de MycoToilet ganó el BioDesign Challenge, un concurso internacional con participantes de más de 300 universidades, en 2018».

Siguiendo con la misma explicación: «El objetivo del proyecto MycoToilet es desarrollar y realizar una prueba de campo de un prototipo en funcionamiento en el Jardín Botánico de la UBC. La demostración en el terreno del prototipo de trabajo generará datos valiosos sobre el uso y la eficacia del inodoro en un entorno del mundo real y crea una oportunidad para reducir la dependencia operativa de los biocidas y otros productos químicos tóxicos en la UBC. El equipo abordará las regulaciones y requisitos de salud y seguridad como parte del proyecto. Los residuos recogidos en el inodoro de compostaje serán monitoreados de cerca, con productos de suelo totalmente tratados rigurosamente probados para verificar la seguridad y evaluar las opciones de reutilización, incluidas las posibilidades futuras en el Jardín Botánico. El MycoToilet tiene el potencial de amplias aplicaciones para el tratamiento de residuos in situ en comunidades rurales, campamentos de refugiados, desastres naturales y otros lugares que carecen de infraestructura de tratamiento de agua y residuos».